遭罷免領銜人批「中共藉立法會控制香港」 林沛祥回擊：民進黨怕查弊案

基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚登場，罷免案領銜人陳青逸提及國民黨立委赴北京後，推動違憲法律，暴力圍事通案法案，選舉授權是有期限，罷免是人民權利。林沛祥說，罷免他的理由就是民進黨怕他去查弊案，以及修財劃法，讓中央不能亂用錢。

林沛祥罷免案26日投票，基隆市選委會今晚7時在吉隆有線電視舉辦說明會，陳青逸和林沛祥分兩輪發言，都是陳先林後，每輪每人各12分鐘。

陳青逸首輪發言時說，台灣重人情，但是非要清楚，選錯人會「去了了」。國民黨立法院黨團總召傅崐萁帶同黨立委去北京，見了中國政協主席王滬寧，說了什麼不知道，回台後推動那麼多違憲法律，暴力圍事通過法案，不是正常民主國家應發生的事，不能再讓他們這樣搞下去。

過去立法要協商再協商，但這屆立法院，藍白立委是多數，還打人、咬人，用水瓶砸人，暴力政黨危害台灣民主，要繼續忍耐他們嗎？

林沛祥接著發言，一開頭就說「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，他認為要罷免只有兩個原因，並在第一輪發言說明第一個原因是「國會改革」，指競選時，許多人就期待他當選後，要查疫苗、查超思、查光電，還有數位身分證等很多案子被敷衍處理。

林沛祥說，過去卡在無國會調查權、聽證權，想知道國家發生了什麼事，就要從國會改革做起。全國人民都希望查弊案，好不容易過了國會改革法案，但大法官釋憲「唯德（賴清德總統）是從」，不能解決問題就解決監督問題的人，因此要罷免他，不是中共同路人，而是綠營不想查，不讓查弊案，因為查了對政權有危險。

陳青逸在第二輪發言時，質疑林沛祥沒有好好回應他提出的疑問，因為回答不出來。有人覺得林沛祥無獨立思考能力，也有選民說，沒看過這麼偷懶的立委。憲法規定預算由行政院編列，「立法院編是要笑死人嗎？」

陳青逸指立法院不能違憲修法擴權，中共就是透過香港立法會控制所有事。台灣目前五權分立，是國民黨從大陸帶來的憲法都不遵守。民眾選出立委，授權是有時限的。林沛祥競選時說美好願景，當選後製造混亂，民眾對「阿共仔」派飛機來亂，大家驚惶子孫要受威脅，要變成中國的一部分嗎？

陳青逸也指林沛祥第一輪的說詞很荒謬，沒有人相信是怕他查民進黨弊案才推罷免，大家是為台灣，要讓這些立委下台，因為他們的表現讓大家會怕，感覺未受保護。立法要好好說明，不能一人說了算，少數服從多數，多數要尊重少數，民主需要協商，傾聽不同聲音。

陳青逸說，現在是大罷免的最後時刻，頭過身就過，基隆是台灣頭，過關全台都過關，會迎向勝利，號召民眾拉票固票投票，這是關鍵一戰，請民眾有智慧地做出最好的選擇，投下四個字的同意罷免，為台灣顧主權，讓子子孫孫有更安全的國家。

林沛祥在第二輪發言時談第二個要罷免他的原因，是他推動財劃法修法，而這和國會改革一樣，都是他當立委最開心的事。談到財劃法修法，為基隆爭取到每年增加75億元的經費還一度紅了眼眶。

林沛祥說，基隆很窮，每年統籌都不夠用。各縣市都想多拿錢，沒公司沒產業的縣市很可憐。過去中央拿八成，地方二成，但縣市在第一線照顧民眾，為何這麼可憐。財劃法修法通過後，全場歡呼，因為區域立委為各縣市共爭取增加4500億元，覺得很驕傲。

林沛祥說，基隆過去是台灣第4大都市，因為產業外移，沒錢做建設，落魄到現在這樣子。以後1年多75億元是發展契機，老人年金、學生營養午餐、都更、停車場、捷運都有錢可以做，城市終於可以進步了。與其給中央亂用錢，不如拿給地方政府做自己的事，但卻成為他被罷免理由第二個理由。

林沛祥說，民進黨在野時也想推國會改革，也想修財劃法，中央執政後卻不提修正財劃法版本。查弊案，為地方討經費有什麼錯？但民進黨現在掌權，不想被監督。什麼人不想不想被監督，只有獨裁者才不想被監督，他卻因此要面對罷免，不覺得很荒謬嗎？要投票了，如果財劃法為基隆拿75億元是對的，如果查弊案是對的，通過民生法案是對的，請民眾投不同意罷免。

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