冒雨車掃搶救台中3藍委 盧秀燕：最後1周回防台中

台中市長盧秀燕今冒著風雨，從下午一路替立委羅廷瑋、黃健豪車掃，連晚飯都沒有吃。她重砲批評民進黨政府只搞政治、不管民生和經濟，呼籲大家726出來投下反罷免票，守住替人民發聲和爭取權益的好立委。

盧表示，雖然其他各縣市的罷免選情也很危急，但台中市3名年輕立委被民進黨列為重點打擊對象，是重中之重，她最後1周會回防台中。

盧秀燕和羅廷瑋的車掃隊伍晚間7時抵達東區和北區交界的虎嘯新村時，早已有數十名民眾撐著傘、站在街頭歡迎，還有1名行動不便的婦人拿了椅子，坐在騎樓下等盧到來。盧秀燕下車，隨即上了黃健豪的車子繼續車掃，並利用短暫的時間接受媒體訪問。

虎嘯新村原是眷村，也是藍營的大票倉。盧秀燕抵達時下車和村民們握手，拜託他們726一定要出來投票，1名婦人當場回應說：「有，大家都在LINE了」。

盧秀燕受訪時說，夜晚了，雨這麼大，但還有很多民眾沒有休息。她在車上看到外送的人冒著風雨在外送，賺著微薄的利潤，民眾這麼辛苦在拼經濟、拼生活，賺一點點微薄的薪水，但是政府過去一整年都在搞政治、搞罷免，兩相對照之下，政府於心何忍。

盧呼籲，希望726全民站出來，向政府發出怒吼，不同意政府只重政治、搞罷免，不管民生不管經濟。讓政府知道我們不贊成他們這樣做。726不但搶救立委，也要讓政府知道人民對政府只重政治不重經濟是有意見的，也許可以讓政府回到正軌上來。

她說，如果民進黨在立法院一黨獨大的話，國民黨和民眾黨替大家爭取的5天假沒了，全民普發1萬元也沒了，還有「剴剴」的正義誰來伸張？

盧秀燕說，台中的選情特別艱辛，民進黨特別針對黃健豪、羅廷瑋和廖偉翔3人，因此台中市的這3人是這次罷免案重中之重，也是民進黨特別打擊的對象，把重兵壓在這裡，她最後1周會回防台中。雖然其他縣市的立委也都在叫，但這3位立委未來都是我們的明日之星，所以一定要保護他們。

台中市長盧秀燕今冒著風雨，晚上替立委黃健豪車掃。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕今冒著風雨，從下午一路替立委羅廷瑋車掃，甚至連晚飯都沒有吃。記者黃寅／攝影 盧秀燕和羅廷瑋的車掃隊伍晚間7時抵達東區和北區交界的虎嘯新村時，早已有數十位民眾撐著傘站在街頭歡迎。記者黃寅／攝影 盧秀燕和羅廷瑋的車掃隊伍晚間7時抵達東區和北區交界的虎嘯新村時，早已有數十位民眾撐著傘站在街頭歡迎。記者黃寅／攝影 為了盧秀燕和羅廷瑋的車掃隊伍要來，一位行動不便的婦人拿了椅子坐在騎樓下等候。記者黃寅／攝影

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