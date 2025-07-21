基市罷免說明會尷尬一幕 領銜人、林沛祥未「先禮後兵」 沒握手

基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚登場，罷免案領銜人陳青逸和林沛祥並未「先禮後兵」，兩人全程「相敬如冰」，並未交談。說明會前，陳青逸表示，相信罷林會通過，並贏得全台灣大勝利；林沛祥未發言。

林沛祥罷免案26日投票，基隆市選委會今晚7時在吉隆有線電視舉辦說明會，陳青逸和林沛祥分兩輪發言，都是陳先林後，每輪每人各12分鐘。

陳青逸和林沛祥先後抵達會場，兩人全程未「交流」。進入攝影棚等待說明會開始時，陳青逸對著媒體競頭發言，林沛祥一直保持沉默。

陳青逸說，接下來就要迎向勝利，希望大家一起努力，把握最後的階段，相信一定可以贏得全台灣的大勝利。這是一場民主與獨裁的奮戰，我們不要親中共的立委，不需要親中共的國民黨立委。基隆在台灣頭，人家說「頭過身就過」，他有信心在最後的關鍵來通過。 基隆市立委林沛祥罷免案電視罷免說明會今晚登場，罷免案領銜人陳青逸和林沛祥並未「先禮後兵」，兩人全程未交談。記者邱瑞杰／攝影

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