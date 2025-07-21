缺席公辦說明會挨批 邱若華：傾聽鄉親比口水攻擊更重要

桃園市第六選區立委邱若華公辦電視罷免說明會今下午登場，邱未出席。第六選區罷團領銜人林萬榮批邱若華是「不敢面對市民」，顯示她根本不把民意放眼裡。對此邱若華則回應，今下午與市長張善政共同視察大溪埔頂轉運站工程進度，認為聽取在地民意，比面對空泛的口水攻擊更重要。

林萬榮表示，很遺憾邱若華委員沒有到現場，代表她不敢說明自己的立場，證明她從未把民意放在眼裡，難怪鄉親反映都未見過她。過去她長期擔任市議會議長秘書，後來空降做立委，沒有做過里長，也未當過市議員，完全沒有政治經驗，原本以為新面孔可以帶來新氣象，上任後卻不負責任，交通建設毫無政績，口口聲聲喊重要法案都未經過充分討論，每月領21萬公帑，身為立委專業何在。

林萬榮說，邱若華對人民有「三大背叛」，一為背叛人民民主及民生福利，支持3千多億移撥地方，表面上地方增加，但桃園在六都排名卻是倒數第2，未替鄉親爭取應有資源，邱若華近期高調宣傳普發1萬元，之前都沒說過，偏偏等到罷免投票前才推動，這不就是公然買票嗎？況且這是人民的稅收，從右手拿到左手，這就是「公然的賄選」。

林萬榮指二為背叛國家安全，當全世界都在警戒中國，國民黨卻力推親共賣台法案，大砍國防預算，阻擋國安法案，又推動要縮短中國籍配偶取得台灣身分證6改4，這已經造成侵襲人口的隱憂；三則是背叛憲政法案，支持國會改革方案被大法官判定違憲，結果又馬上修法癱瘓修法法庭。

林萬榮說，發起罷免不是為了鬥爭，是因為無法接受這樣的委員領納稅錢亂搞，他只是桃園在地長輩，站在這裡不是為了攻擊邱若華，是實在是看不下去，一年看下來說一套做一套，如果今天邱若華沒有勇氣承認錯誤，那就讓人民726用選票說話。

邱若華回應，近期全國各地陸續舉辦公辦電視說明會，罷免團體所提出的質疑多數帶有強烈的意識形態色彩。但她始終相信，過度的意識形態之爭，不僅無助於國家團結與社會進步，更難以真正回應鄉親迫切的民生需求。比起空泛的攻擊與口水，直接面對鄉親、傾聽大家的聲音，是她始終堅持的優先要務。

邱若華也說，下午與市長張善政一同前往大溪埔頂轉運站視察工程進度。該站為大溪地區的重要建設，若華必須掌握施工情形，同時聽取在地民眾的意見與建議，持續推動地方建設不間斷。

邱若華提到，自罷免案成案以來，已陸續在八德、大溪、中壢等地，深入各個社區與鄰里，舉辦問政座談，親自向鄉親報告這一年來的問政成果與努力。倒數的日子裡也會全力以赴，持續走入社區、面對面說明，爭取鄉親的再次支持與肯定。

邱若華也提到，針對罷免團體所提指控，皆已在答辯書中一一詳實說明，相關說明亦已刊載於選舉公報，公開透明，經得起檢驗。懇請鄉親秉持理性，守護問政的正向力量，一起堅持，是非分明、實事求是的價值。

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