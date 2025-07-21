罷團批軍系立委卻刪國防預算 呂玉玲：向鄉親報告立院成績單
桃園市第五選區立委呂玉玲公辦電視罷免說明會今天下午展開，呂玉玲未到場，領銜人呂夢宣批評，呂玉玲在內的藍白立委透過財畫法修法掏空中央政府財源，大砍中央政府預算癱瘓政府運作，藍白立委惡意癱瘓政府的配套手段。
呂玉玲會後表示，這段期間已在平鎮、龍潭各個鄰里舉辦問政座談會，向鄉親報告呂玉玲在立法院努力的成績，投票公報也詳列罷團所指控的答辯說明，剩下4天投票，她會持續努力在地方繼續與鄉親面對面來說明，爭取鄉親7月26日出來支持投不同意罷免。
這場桃園市第五選區立委公辦罷免說明會，主持人江永忠兩輪連續三次唱名呂玉玲未到，宣布以棄權論，由呂夢宣單獨論述表示，藍白立委和中共聯手癱瘓政府破壞台灣憲政體制，造成民主憲政危機，藍白推動一連串毀憲亂政法案，是全國31個罷免團體發起大罷免及成功進入罷免投票的原因。
呂夢宣指出，呂玉玲在內的藍白立委不顧民意反對，聯手通過國會擴權法案，把立法院當作太上皇，潛越監察權和司法權破壞五權分立的憲法架構，杯葛總統提名大法官人選、修惡憲法訴訟法，批呂號稱軍系立委，在國會凍刪國防預算984億、亂砍國土安全韌性特別預算1500億，讓台灣門戶洞開，提高戰爭風險，並批呂支持刪除客委會1.9億預算傷害客家鄉親的權益、修惡財劃法大砍3700多億，普發現金債子孫的大撤幣民粹政策，破壞政府財政紀律，連署提案中配六改四，難道想讓台灣變得跟香港一樣嗎？
呂夢宣表示，這次大罷免公民運動，不是藍綠對決，而是台灣人民擺脫中國、渴望自由民主的意志和決心，其實是讓國民黨重新記起兩蔣反共遺訓浴火重生的契機。
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言