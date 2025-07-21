冒雨陪羅廷瑋車掃 盧秀燕轟：政府只拚罷免、不顧民生
台中市第六選區立委羅廷瑋罷免將在7月26日投票，台中市長盧秀燕今陪同國民黨立委羅廷瑋車掃，儘管下著雨，兩人穿上雨衣，不斷跟民眾揮手拜票，做最後衝刺。盧秀燕批評，政府只有在拚罷免、不顧民生，呼籲民眾挺身而出，要讓政府得到教訓。
台中市長盧秀燕今啟動馬拉松車掃，今晚先陪同羅廷瑋在東區車掃，接著再陪黃健豪車掃；盧秀燕與羅廷瑋穿上雨衣，不斷跟民眾揮手拜票，路上騎士看到後也揮手、比讚回應，甚至有住在2樓住戶也特地開窗揮手致意。
盧秀燕站在車上表示，民進黨選輸翻桌，民眾在拚經濟，政府卻在拚罷免，對民眾不公平，為了普發現金1萬元、「剴剴條款」、五天還假於民，呼籲民眾要勇敢站出來，守護為民眾修了很多福國利民法案的羅廷瑋。
罷團「敲羅行動」今號召罷免行動志工、公民團體、友善連署店家與民進黨民代舉辦「罷團大團結 × 民間友軍齊集結」記者會，展現民間團結力。
罷團強調，「罷免是公民行動，我們不是側翼，而是和大家一樣的公民，我們會用公民的力量完成這場公民運動」。
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