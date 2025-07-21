「到了改變花蓮的時候」童子賢表態支持罷免傅崐萁 不排除公開站台

和碩（4938）董事長童子賢21日表態，支持在花蓮的「罷免傅崐萁」活動。童子賢表示，近日與包含花蓮縣議長張峻及多位在地人士聯絡，獲得在地訊息，他也認同他們心情。他說，公開表態以外，他不排除公開站台，以支持在花蓮正在進行的的罷免傅崐萁運動。

童子賢指出，多日來跟許多花蓮鄉親聯絡，獲得在地訊息。他知道傅崐萁夫婦盤踞花蓮政壇二十幾年，資源壟斷、勢力龐大，在花蓮要成功罷免傅崐萁有相當的困難度，但他認為「為所當為，言所當言。逆風而行，在所不惜」。

童子賢強調，在花蓮的罷免活動，源於花蓮人的自覺與反省，並不由政黨鬥爭而來，更顯可貴。「自己生為台灣人，而且是是花蓮子弟，願意公開支持『罷傅』行動，本著良心而已」。

他說，花蓮罷傅無關黨派，只關乎花蓮前途，只關乎台灣政壇的品質是清或濁而已。況且，此次罷傅行動，其實有許多淺藍朋友、中間選民深度參與。

童子賢引述花蓮縣議長張峻日前於花蓮地方報紙「更生日報」廣告，呼籲花蓮人站出來罷免傅崐萁，張峻表示，傅崐萁的作為已經讓藍營支持者心灰意冷，貪婪、權謀「背離了我們曾經堅信的價值。這不是我們要的國民黨」。

童子賢認同張峻看法，他強調「這不是我們要的花蓮」。

此外，童子賢也引用一位花蓮出身的文化人看法。該人士認為，傅的政治誠信破產。他是少數因內線交易案坐牢的立院「黨團總召」。對於我們淺藍家庭出身的，真是情何以堪？其次，傅崐萁身為立委卻一再搞「大工程、大發財、大建設」，空洞又能發財的政策。把花蓮人當白癡。不知道大工程、大破壞，要毀掉花蓮的純樸、自然、美麗嗎？

童子賢表示，自己昨日讀了他的信，是心有戚戚焉。他說，這些花蓮人的心聲，我的耳朵累積不少。大致上從張議長到該文化人，這些心情我都給予認同。

童子賢認為，民主政治貴在多元發展，而在花蓮政治似乎是獨家經營的，其他聲音都不見了。他認為傅崐萁夫婦已經壟斷資源23年了，以公家資源綁自己的勢力，他們一家人輪流坐莊（包括被判刑時，兩夫婦使用假離婚手段安排政治繼承）使花蓮政治家族化、庸俗化。

他指出，「更讓人困惑的是，傅崐萁在他夫人任期滿了之後，很可能又要回鍋選舉縣長再加8年，那麼其他花蓮參與公眾服務的人才的前途發展在哪裡？ 」

童子賢表示，長期以來花蓮發展停滯化、政治庸俗化、執政私人利益化，這些現象與傅崐萁夫婦壟斷花蓮資源息息相關，「我認為是到了該改變花蓮的時候了」。

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