影／藍青年單車隊分進合擊 深入蔣萬安本命區挺王鴻薇反罷

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市中山大同議員柳采葳、國民黨發言人楊智妤號召青年戰力，組成腳踏車隊展開車掃，呼籲大家出門投「不同意罷免」。柳采葳辦公室提供
國民黨台北市中山大同議員柳采葳、國民黨發言人楊智妤號召青年戰力，組成腳踏車隊展開車掃，呼籲大家出門投「不同意罷免」。柳采葳辦公室提供

罷免投票倒數，國民黨台北市中山大同議員柳采葳、國民黨發言人楊智妤號召青年戰力，組成腳踏車隊展開車掃，呼籲大家出門投「不同意罷免」。

儘管今天下雨，不過國民黨青年腳踏車隊今天下午從中山區出發，兩車隊路線從岔路口分開採「分進合擊、兵分多路」，用行動力守住藍營台北市重要陣地。

「中山是萬安市長的本命區，更不能讓綠營得逞！」柳采葳表示，民進黨動用國家機器發動惡罷，不僅傷害台灣民主，更企圖打擊監督力量。這次青年腳踏車隊的行動，也展現年輕世代拒絕政治鬥爭、堅定挺身監督的決心，監督不能被罷免，民意不能被踐踏。

柳說，這場掃街行動不只是一場選舉攻防，更是一場民主守土戰。藍營青年騎上單車，訴求「不同意罷免、監督不退場」，就是要用行動證明，人民的力量，不容踐踏。

國民黨台北市中山大同議員柳采葳、國民黨發言人楊智妤號召青年戰力，組成腳踏車隊展開車掃，呼籲大家出門投「不同意罷免」。柳采葳辦公室提供
國民黨台北市中山大同議員柳采葳、國民黨發言人楊智妤號召青年戰力，組成腳踏車隊展開車掃，呼籲大家出門投「不同意罷免」。柳采葳辦公室提供

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