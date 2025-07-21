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「手寫」投票通知單違規？公所澄清：已行之有年

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
有民眾向新北議員李宇翔反映收到手寫投票通知單。圖／新北議員李宇翔提供
有民眾向新北議員李宇翔反映收到手寫投票通知單。圖／新北議員李宇翔提供

罷免投票倒數5天，各罷免成案選區開始收到投票通知單。民進黨議員李宇翔今貼出一份「手寫投票通知單」質疑選委會為阻公民投票。新北選委會澄清，戶所印製投票通知單，全數交由區公所裝訂按戶發送，戶所也會印製空白通知單交給區公所備用，以防未收到投票通知單民眾向區公所申請補發。泰山區公所指出，這份是民眾申請補發的通知單，補發過往都是手寫早已行之有年。

李宇翔指出，有民眾反映收到手寫投票通知單，質疑選委會為阻擋公民投票，疑似漏發投票通知單給特定住戶。這張手寫通知單，不只是選務重大疏失，他把矛頭指向新北市府秘書長昂邱敬斌，用技術性手段干擾726投票。

新北選委會副總幹事黃堯章說，投票通知單自7月17日下午起陸續分送，根據行政流程及人口數量不同，各地區寄送時間略有差異，有的民眾會較早收到，有的則稍晚，但保證會在法定時限7月22日前全數送達。

若民眾屆時仍未收到通知單，可向戶籍所在地區公所查詢，必要時將由區公所補發。至於手寫通知單，黃堯章說，戶所印製投票通知單完成，全數交由區公所裝訂按戶發送，另戶所會印製空白通知單交予區公所備用，以防未收到投票通知單的民眾向區公所申請補發。

泰山公所指出，若投票民眾未收到通知單，均可於7月25日前，聯絡泰山區公所補發投票通知單，補發是手寫形式，歷次選舉行之多年；此外民眾若不申請補發，也可以自行到中央或新北市選舉委員會網站查詢投票所，完全不影響民眾投票權益，有關民眾指摘阻擋公民投票一事，全屬誤解。

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