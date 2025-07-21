放挺罷免告示牌...高雄咖啡店遭客人嗆聲 綠營議員出面聲援
高雄市左營區一家咖啡店在店門口豎立「同意罷免」告示板，一名年逾60歲的客人要求撤下，溝通過程疑似出言辱罵店員，老闆得知後在社群發文引起關注。民進黨議員鄭孟洳聲援說，支持罷免不是罪，更不是可以欺負別人的理由，籲請社會共同反對壓制異議的惡劣文化。
Miss Mimi Coffee在Threads 發文抱怨說，一名60幾歲的客人只敢欺侮大學生，「妳們的孫子被這樣對待妳們可以嗎？」，不開心請不要再來也沒關係。
高市議員鄭孟洳得知此事後發布新聞稿聲援，並轉述店家說法指出，今日上午11時許，年約60多歲顧客進店後發現罷免文宣，便情緒激動對店員破口大罵，痛斥他們「餐飲業者不要有政治立場」，並要求撤下文宣。事發時老闆不在場，店員為大學生，遭受不理性責罵後情緒受創。
鄭孟洳說，這種行徑令人聯想起當年韓粉的網路與實體出征風氣，「支持罷免不是罪，更不是你可以欺負別人的理由」，民主社會容得下不同聲音，政治表態本應自由，籲請社會共同反對壓制異議的惡劣文化。
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