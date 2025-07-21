投開票所設空屋、民宅惹議 台中選委會回應：沿用過去地點
罷免投票將至，網路傳出此次投開票所地點與上次選舉不同，甚至在民宅或空屋設投開票所，企圖讓選民嫌麻煩不投票，降低投票率。台中市選委會澄清，罷免投票適逢暑假校舍修繕或作為考試場所，部分地點跟以往略有不同，但設置地點會盡量沿用上屆總統大選及立委選舉所設地點。
台中市第4、第5、第6選區立委罷免投票將於7月26日登場，但有民眾最近發現，此次罷免投票地點與以往選舉不同，有些投開票所設在民宅、空屋，甚至是空地，恐讓民眾跑錯或不知去哪投票，以降低投票率。
台中市選委會澄清，原則上會盡量以曾作為投開票所的場地為優先考量，因罷免案的投票時間正逢暑假，不少學校在暑假修繕校舍，或已規劃作為考試場所，因此罷免案投開票所地點可能跟以往略有不同。這次台中市投開票所設置地點以學校、活動中心、機關團體為主，占70%以上，其餘商借廟宇、教堂、幼兒園或民宅等。
台中市選委會強調，這次使用民宅空屋、空地等投開票所，均盡量沿用上次第16任總統副總統及第11屆立委投開票所設置地點，且已沿用多次，考量安全性、便利性及投票動線設置，方便民眾能就近投票。
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