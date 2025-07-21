花蓮9位女教師發聲挺罷免 藍批地方需要共識勿對立

全台首波罷免投票進入最後倒數5天，花蓮9位女性教師在無黨籍議員楊華美號召下，今天共同發聲挺罷免，喊話外地花蓮遊子7月26日回家投票。國民黨花蓮縣議會黨團回應，花蓮需要的是共識與建設，不是誤導與對立。

國小退休校長陳明珠、退休老師戴莉如、洪菊吟、大漢技術學院副教授游麗方、性別教育老師江映帆、旅外返花投票人士高淑芳、花蓮高中退休教師廖美菊、退休特教老師林乃馨及1位不願具名現職教師等9位女性，今天在楊華美辦公室與前立委、醫師陳永興力挺罷免。

林乃馨說，她是花蓮媳婦也是名特教老師，17年前從高雄到花蓮早療機構工作時非常的震驚，地方特幼生的受教權，竟整整落後高雄20年，甚至讓她萌生感觸，包含對特殊幼兒安置的不友善、免費營養午餐的迷思衍生出的噤聲現象及文化教育場域的不足。

廖美菊哽咽說，選擇站街口宣講及罷免原因是因為愛，深深愛台灣，深深愛花蓮，傅崐萁讓台灣感到不安全，生活也出現很大的疑慮，讓她想到香港2020年6月30日通過國安法後肆無忌憚地鎮壓人民，害怕如果沒有罷掉傅，國會通過的法律是否也會讓台灣人經歷這樣的情境。

廖美菊說，給傅崐萁很長的時間，希望他夠改變、改善或者善良一點，但都看不到，喊話外地遊子不管在哪裡工作、就業、上班、讀書都要回來投票。

藍營花蓮縣議會黨團指出，花蓮的進步與建設歷歷可見，從蘇花改通車、台九線拓寬，到公費營養午餐、推動公費留學、青年住宅、東大門夜市、夏戀嘉年華等，都是實實在在的政績。呼籲議員楊華美，作為民意代表應以事實為本，不該為政治目的誤導民眾，是協助民眾認識事實，而非在同溫層內操作情緒、散播片面訊息，分化社會。

黨團表示，在民主社會中，公民應多元接收資訊、提升媒體識讀能力，不應盲從政治標籤，而應以理性判斷做出選擇，守住花蓮的穩定與未來。

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