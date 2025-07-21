罷免投票在即 曾興誠、蘇巧慧與罷團、綠議員新北車掃催票

大罷免26日投票在即，民進黨新北黨部、黨團及民進黨立委、議員今與聯電創辦人曹興誠一同在中永和區車掃。曹興誠說，民進黨一開始不想介入藍綠對抗，但進入三階一定要罷免這些藍委不可，因為他們在破壞程序正義。

曹興誠表示，民進黨一開始不想介入藍綠對抗，所以罷免是由公民團體推動，可是進入三階，一定要罷免這些藍委不可，因為藍委在破壞程序正義，台灣人遵守程序正義，最重要是立法程序，但國民黨接受共產黨指揮，在立院完全不遵守立法院程序，現在國民黨居然把法案直接推去表決，毀滅程序正義，立的法都不具公信力，讓台灣陷入混亂，把國家進步基礎通通毀滅掉。

新北民進黨部主委蘇巧慧說，這次大罷免是由公民團體發起，讓立院恢復秩序，前陣子用一步一腳印遶境站出來，如今只剩下5天，新北幅員廣大透過車掃催出不同意票，一起努力在726讓台灣恢復秩序、競爭力。立委張宏陸說，這次對內是反共，對外向全世界說明，台灣跟中國不一樣，讓這些舔共的立委明白台灣人是唾棄他們的，呼籲726出門投下不同意票。

新北議會黨團總召廖宜琨表示，台灣要更穩定不要舔共的立委，並指現在情況不容樂觀，希望民眾每一張都要出來投下不同意票，新北6席藍委全部罷掉，讓國會恢復正常。

聯電創辦人曹興誠一同在中永和區為罷免車掃。記者劉懿萱／攝影 民進黨新北黨部、黨團及民進黨立委、議員今與聯電創辦人曹興誠一同在中永和區車掃。記者劉懿萱／攝影

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