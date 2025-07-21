「罷免權就像選舉一樣」 副總統：強健民主制度有助社會團結

副總統蕭美琴近日與外媒座談，她說，罷免權就像選舉一樣，是憲法保障的公民權利，屬於蓬勃發展的民主制度中的一部分；她認為，捍衛這些基本權利非常重要，而擁有強健的民主制度，也有助於社會內部建立起更大的團結與凝聚力。

蕭副總統18日下午出席台灣外國記者會（Taiwan Foreign Correspondents' Club）「與蕭美琴副總統對話」活動，總統府今天發布新聞稿。

媒體問到，美國情報指中國可能在2027年前對台動武，副總統表示，關於2027年的說法，這已是被廣泛討論與回應多次的議題，政府也一再強調，現在所做的一切努力就是為了防止這樣的衝突發生，不只是2027年，而是永遠不要發生。

她說，關於「2027時間表」，她相信最初是從中國的能力與意圖兩方面來談的。因此，為了防止此類衝突，必須同時處理「能力」與「意圖」這兩個層面。這也就是為什麼政府非常積極投資自我防衛能力，並強化意志力，以防止任何誤判與企圖破壞台海和平穩定的行動。

蕭副總統說，中國顯然企圖以混合手段破壞社會凝聚力，例如，假訊息、滲透、統戰等手段，所以，需要強化對社會的保護，同時也要加強團結。她相信這種團結是建立在共同守護民主體制與民主制度的目標之上。

副總統也說，罷免權就像選舉一樣，是憲法保障的公民權利，屬於蓬勃發展的民主制度中的一部分，也就是，人民可以依據憲法行使這些公民權與義務。她認為，捍衛這些基本權利非常重要，而擁有強健的民主制度，也有助於社會內部建立起更大的團結與凝聚力。

她說，正因為民主制度中如政治權利及公民權的基礎權力，使台灣具有獨特性，也促使國際社會對台灣給予更大的支持，這些是社會非常珍視的價值。

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