台中投開票所設民宅惹疑 市選委會：沿用過去地點

台中市罷免投票將於26日辦理，網上盛傳投開票所設於民宅、空地慎防有奧步；台中市選舉委員會今天表示，都是儘量沿用之前選舉投開票所設置地點，且已沿用多次。

台中市第4、第5、第6選區立委罷免投票訂於26日辦理，網友在網路平台發文指稱，台中市有多個投開票所設於民宅、空地或空屋，目前有各種奧步傳出，呼籲選民當天要去投票及監票。

台中市選舉委員會對此說明，由於這次罷免案投票時間，正逢暑假校舍修繕時間，又有部分原可作為投開票所的場地，已規劃作為考試場所，以致這次罷免案投開票所地點可能與以往略有不同，但原則上儘量以曾作為投開票所的場地為優先考量。

市選委會表示，這次投開票所設置地點以學校、活動中心、機關團體占70%以上，其餘商借廟宇、教堂、幼兒園或民宅等。

對於使用民宅、空屋、空地等作為投開票所，市選委會指出，都是儘量沿用上次第16任總統副總統及第11屆立委投開票所設置地點，且已沿用多次，是為了方便民眾熟悉且能就近投票，也均會考量安全性、便利性及投票動線；至於使用空地，也是因為附近無法洽借到適合場地，只好在空地搭建臨時投開票所，一樣規劃有出入口及動線。

還有網友質疑南屯區選務中心設置在民宅的投開票所及使用私人名稱問題，市選委會解釋，這兩處投開票所至少已從民國101年沿用至今，南屯區選務中心於第8、9、10、11屆立委選舉投開票所均設置同地點，使用相同名稱。

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