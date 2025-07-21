罷團指馬文君看板違規卻無處置 南投環保局澄清

罷免國民黨立法委員馬文君團體今天表示，馬文君相關看板違規設置，實名向南投縣政府檢舉卻無處置；縣府環保局說，將請公所優先拆除可能影響交通、掛在公共建築物等處廣告。

中央選舉委員會7月17日公告國民黨南投縣立委馬文君與游顥的罷免理由書與答辯書，另也公告罷免案投票日期為8月23日，同一天還有重啟核三公投案。

罷免馬文君領銜人曾郁凱今天召開記者會說，多名民眾實名檢舉，到目前這些看板仍「不為所動」，讓團隊很困惑，南投縣政府有行政中立嗎？若有，請立即回應民眾陳情信。

另外，曾郁凱表示，有民眾說「去投罷免票就不能領（普發現金）新台幣1萬元」，如此謠言干擾南投鄉親公民投票權，更欺騙長者善良心靈。

罷免馬文君團隊表示，根據南投縣競選廣告物使用管理規則，圓環、道路安全島缺口30公尺內、公車站牌等處，不得設置標語、看板、旗幟、布條等競選廣告物，但埔里鎮仁愛圓環、草屯鎮敦和路安全島缺口，都有明顯違規廣告，馬文君身為立委卻知法犯法，看板6月30日設置後，實名檢舉近1個月後卻未見拆除或處置。

罷團呼籲南投縣政府環境保護局、民政處等單位，立即依權責拆除違規廣告物並開罰。

南投縣環保局對此表示，經確認環保局陳情專線未收到直接檢舉，檢舉案函文可能尚未轉至環保局，接獲檢舉後，將請地方公所優先拆除可能影響交通、掛在公共建築物、電線桿等處廣告，若公所遲無動作，將由環保局處理。

至於馬文君團隊則向媒體表示，不回應。

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