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徐重仁表態挺罷免…趙少康嘆「以偏概全」 從企業角度提九個反問

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯（左）邀請前中廣董事長趙少康車（右2）車隊掃街前受訪。記者邱書昱／攝影
國民黨立委徐巧芯（左）邀請前中廣董事長趙少康車（右2）車隊掃街前受訪。記者邱書昱／攝影

全聯前總裁徐重仁發文表態挺大罷免，引發熱議。徐重仁今再發文強調，不屬於特定陣營，只是真心愛台灣。中廣前董事長趙少康表示，徐重仁經營事業受到肯定，今發表對國事看法有以偏概全之虞，特從企業經營的角度，請教徐重仁九個問題。

趙少康問，徐重仁贊成民進黨能源政策，停掉1度1元的核電，卻用1度6元的風電與光電、1度3元的天然氣發電取代，讓原本1年有300、400億元利潤的台電變成現在每年賠掉1000億的無底洞錢坑嗎？徐重仁贊成把台灣變成戰場，要全民準備打城鎮戰的刺蝟、豪豬嗎？

第三，徐重仁贊成重創雲嘉南高屏花東的風災水災，國軍不能去救災嗎？徐說「在野黨中的一些勢力，與中國保持曖昧甚至親近的立場」，請問是哪些立委？有他們通匪的證據、資料嗎？如果有具體證據，民進黨不是應該把這些人抓起來嗎？民進黨又為什麼要罷免其他無辜的立委呢？

第五，趙少康問，徐重仁認為才就任一年，民進黨就無差異全面屠殺式的罷免31名在野黨立委，「這是您主張的民主嗎？」第六，您贊成民進黨不公布跟美國談判關稅的進度，想要拖過7月26日大罷免到8月1日的逃避政策嗎？徐重仁認為日本執政黨自民黨在眾議院選舉失敗，昨在參議院選舉也慘敗，執政者與在野者分屬不同陣營，日本實施的是不是民主制度呢？

第八，徐重仁贊成司法對在野黨小案大辦，對民進黨大案小辦嗎？把柯文哲一羈押就快一年，把國民黨各黨部主委、書記長等幹部不是約談、搜索，就是交保、羈押，對民進黨的死亡、偽造、重複連署，一個都不辦，是對的嗎？最後，請問徐重仁贊成台灣以後年年有選舉，一年選舉、一年罷免、一年再選舉、一年再罷免嗎？

罷免 徐重仁 民進黨 國民黨 趙少康

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