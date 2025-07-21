遭罷團指「規避監督」未出席說明會 萬美玲：不願見社會更對立
桃園市第四選區立委萬美玲公辦電視罷免說明會今天下午登場，萬未出席。領銜人鄧永成表示，萬美玲選擇逃避令人遺憾，「你不是無辜的，民主要負起責任，罷免你完全是公民正當的權利。」
萬美玲則透過新聞稿表示，在這場毫無正當性的大罷免行動中，社會已被捲入情緒對立與仇恨氛圍，原本應該是理性的民主政治討論，卻淪為惡意攻訐與撕裂人民情感的工具，不參與是不願社會對立更加激化與撕裂，更不希望看到台灣的民主價值被仇恨所消磨。
鄧永成表示，自去年國會開議以來，國民黨立院黨團總召傅崐萁等人不顧花蓮民眾災情，帶領17位立委赴中國與中共官員見面，之後許多違反憲政原理的法案陸續出現，藍白立委提出的法案嚴重削弱行政、司法及監察權力，使立法權獨大。
鄧永成表示，藍白立委用不合理手段挾持行政權，在總預算審查期限前一日才匆忙提出數千項提案，審查過程荒腔走板，胡亂刪除近百億、凍結數千億國防預算，大筆刪除政府各機關業務費，最沒道理的是要求政府各機關自行找出預算科目刪除上百億，只為了教訓民進黨政府。
鄧永成表示，台灣現在須強化國防能力及保衛家園意志，藍白立委卻「弱化體質、拆掉保全、懷疑朋友決心」，雖然藍白說沒有賣台，實際做法就是中共在台協力者，破壞憲政體制和自我防衛能力。
鄧永成表示，萬美玲的答辯書避重就輕，將國會擴權說成監督，強調為桃園爭取預算建設，但這些多為政府既定計畫或多人合力爭取。當「班班有冷氣」政策推動時，國民黨立委曾質疑嘲諷，但政策落實後又強調是自己政績，這就是收割。
鄧永成表示，萬美玲在問政說明會指控罷免基於仇恨，但罷免團志工都是自發性的，為了讓國會重回正常，反觀國民黨全台黨部陷入抄襲醜聞，高達96%造假比率，黨工認罪無數，萬美玲卻無視事實，還聲援造假行為。
鄧永成說，罷免不是「選輸就翻桌」，而是立委表現不合格，萬美玲習慣性封鎖質疑意見，還用提告掩飾問題，他要請教「優質教育立委」，「黨同伐異、打壓、規避監督以及本位主義，這就是你在各級學校、各種教育場合出現所要傳達給台灣下一代的價值嗎？」
萬美玲回應，國家正面臨嚴峻挑戰，川普關稅政策來勢洶洶，台幣升值壓縮企業獲利，物價上漲、通膨加劇，庶民生活愈加艱難；而南部風災重創多地，災後復原進度緩慢，百姓苦不堪言，朝野本應同心協力、齊力救災振興經濟，但民進黨政府卻執意持續進行「大罷免」，讓社會更加分裂，令人痛心。
萬美玲說，對於毫無正當性的罷免理由，她在罷免公告上以近萬字的答辯書一一回復，同時更舉辦數十場說明會，面對面向鄉親們說明並聆聽意見，用行動代替口水，讓事實說話，相信桃園鄉親的睿智，一定能明辨是非。
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