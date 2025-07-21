徐重仁表態挺大罷免 吳思瑤感謝：最後一哩路上的溫暖集氣
首波大罷免周六投票，全聯前總裁徐重仁昨天深夜表態支持大罷免，呼籲守護台灣民主的最後防線。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，少見企業家針對政治事件評論、呼籲和號召，這番言論給予發動公民罷團，最後一哩路上最溫暖的集氣加油。
吳思瑤指出，過去企業家對政治議題相對保守，不會選邊發言，但在台灣民主忍無可忍、退無可退時，徐願意站出來，感謝他對大罷免行動的支持，也期待社會各界不同領域，能在大罷免最後衝刺時展現正義之聲。
民進黨立委林俊憲指出，徐重文是非常受到尊重的企業家，統一超商最具代表性，徐在最後關頭站出來呼籲大罷免，具有相當號召力。他說，過去生意人比較少對政治表態，他願意這樣站出來，佩服他敢表態。
民進黨立委賴瑞隆指出，藍白癱瘓行政、司法體系，去年國民黨立院黨團總召傅崐萁更帶著黨籍立委前往中國北京，踩了自由民主紅線。「我們只有一個台灣，如果被中國影響，會走向香港化」，他說，不只徐，相信台灣人也都對此感到擔憂和恐懼，這才是大罷免主因。
雖然不少民進黨立委轉發徐重仁臉書相挺文，說現在企業界也加入大罷免。不過，徐重仁今天稍早再於社群以「真心愛台灣的發言」為題發文，表示自己從來不屬於任何政黨，只是公民內心最真誠的呼喊。
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