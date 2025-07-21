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影／跟中央拚了！丁學忠狠嗆「有辦法就罷我」：一定討回雲林權利

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委丁學忠參加雲林縣立田徑場致詞時公開怒嗆罷免是惡質沒人性，最好有辦法罷免他，否則他會把雲林的一切權利都討回來。記者蔡維斌／攝影
立委丁學忠參加雲林縣立田徑場致詞時公開怒嗆罷免是惡質沒人性，最好有辦法罷免他，否則他會把雲林的一切權利都討回來。記者蔡維斌／攝影

雲林縣主辦今年全國運動會，新建田徑場今天竣工典禮，冠蓋雲集，因罷免投票逼近，立委丁學忠受邀致詞，對中央應允補助體育場經費沒撥下，表達強烈不滿，他話鋒一轉怒嗆「有能耐就罷免他，否則他會把雲林的一切權利攏總討回來！」

雲林縣政府今天在虎尾舉辦雲林縣立田徑場竣工典禮，由雲林縣長張麗善主持，雲林縣各界熱烈參加，由於田徑場經費高達21.4億元，其中約12億元由中央補助，但到工程完工經費尚未撥下，對此今天受邀出席的國民黨立委許宇甄、丁學忠致詞時多所批評，也為縣府抱不平。

丁學忠先肯定縣府團隊的用心和辛勞，並批評中央補助的經費未能核下，他突然話鋒一轉高分貝怒嗆中央，指這一年來大家對他表現肯定，但卻很無奈，要面對這種惡質、沒人性的罷免，花國庫10幾億來罷免，這10億拿來補助場館豈不更好，卻要拿第2預備金來罷免在野黨31席立委。

他嗆，「有能耐就把他罷免，否則如讓他通過（罷免不成功），他一定跟他們（執政黨）拼了，所有雲林的權利他一定全都討回來」。台下一片掌聲叫好。

丁學忠說，有9成8以上的公職人員都看不過罷免這種做法，主動站出來相挺，他將來一定用行動和自己最大的職權回報大家。

「雲林拔釘」罷團則表示，丁學忠若真在乎第2預備金用在建設，怎會配合通過公投案，讓第2預備金花費在辦理公投？真在乎民生建設，怎會上任不到1年，就剝奪掉照顧人民的2000多億預算、甚至贊成修法阻撓人民行使罷免權。

立委丁學忠參加雲林縣立田徑場致詞時公開怒嗆罷免是惡質沒人性，最好有辦法罷免他，否則他會把雲林的一切權利都討回來。記者蔡維斌／攝影
立委丁學忠參加雲林縣立田徑場致詞時公開怒嗆罷免是惡質沒人性，最好有辦法罷免他，否則他會把雲林的一切權利都討回來。記者蔡維斌／攝影

罷免 雲林 公投 罷團 投票 丁學忠 國民黨 許宇甄

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