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魯明哲缺席說明會 罷免領銜人諷：怕公民提問

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
7月26日將進行罷免投票，桃園市選委會今天一連舉辦6場立委公辦罷免說明會，桃園第3選區立委魯明哲因缺席棄權，由罷免領銜人羅怡雯講好講滿24分鐘，羅批魯默許違憲、賣台法案，只會服從黨意、傷害國家。記者張裕珍／攝影
7月26日將進行罷免投票，桃園市選委會今天一連舉辦6場立委公辦罷免說明會，桃園第3選區立委魯明哲因缺席棄權，由罷免領銜人羅怡雯講好講滿24分鐘，羅批魯默許違憲、賣台法案，只會服從黨意、傷害國家。記者張裕珍／攝影

7月26日將進行罷免投票桃園選委會今天一連舉辦6場立委公辦罷免說明會，桃園第3選區立委魯明哲因缺席棄權，由罷免領銜人羅怡雯講好講滿24分鐘，羅批魯默許違憲、賣台法案，只會服從黨意、傷害國家，會後並直指魯明哲未出席，可能是害怕不能回答公民的提問會尷尬，「若在乎民意，應該出席回應」。

魯明哲今天在公辦罷免說明會2輪說明時間，經唱名三次未到視為棄權。記者今天下午致電魯明哲，截稿前未獲回應。

綽號「大媽」的羅怡雯今天下午1時出席公辦罷免說明會，一開頭以故事說明台灣正處於中共以經濟脅迫、軍事恐嚇，但卻被家裡人要求忍讓的處境，直指這些「家人」就是領公帑、被滲透的中國國民黨立委，魯明哲就是其一。

羅怡雯也接連說明為何要罷免魯明哲？表示魯未對違憲法案勇敢說不，只有一句尊重黨的共識，像是開放中國廠商人力、國有地買賣、外籍醫師不用執照等法案，「雖不是主謀，但縱容默許就是共犯」，並直言魯明哲辜負魯父魯鳳三上校的期待與信任。

羅怡雯在第二輪發言接力細數相關爭議法案帶來的衝擊，包括法院直播條例影響當事人權益、普發現金1萬元是違憲，也形同期約賄選，台電虧損造成電價上漲等。她認為國會改革不等同國會擴權，「魯明哲你敢不敢上台辯論這些通過的條文？」

不僅如此，羅怡雯也提到魯明哲等立委亂刪預算、阻擋育兒補助長照津貼等，「魯明哲聲稱不是刪除是凍結」，但「人民領不到就是民生災難」；修正財政收支劃分法稱讓桃園多了259億元補助，但又該如何運用避免浪費，恐淪為政策綁樁、民主綁架。

「政客、政客啊，你還沒搞清楚為何人民要罷免你。」羅怡雯表示，會罷免魯明哲是因為他只會服從黨意，也不表態、不監督，撕裂社會的正是國會暴力、親中法案；她最後也向魯明哲提三問，要求魯公開反對中共侵略、譴責中共軍機軍艦繞台威脅行為、公開否定離島建設條例、法院直播條文等賣台法案，並呼籲選民站出來投同意罷免票，讓國家回歸正軌。

7月26日將進行罷免投票，桃園市選委會今天一連舉辦6場立委公辦罷免說明會，桃園第3選區立委魯明哲因缺席棄權，由罷免領銜人羅怡雯講好講滿24分鐘，羅批魯默許違憲、賣台法案，只會服從黨意、傷害國家。記者張裕珍／攝影
7月26日將進行罷免投票，桃園市選委會今天一連舉辦6場立委公辦罷免說明會，桃園第3選區立委魯明哲因缺席棄權，由罷免領銜人羅怡雯講好講滿24分鐘，羅批魯默許違憲、賣台法案，只會服從黨意、傷害國家。記者張裕珍／攝影

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