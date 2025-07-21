卓揆為普發1萬「內心天人交戰」 侯友宜不解：沒錢怎這麼多資源大罷免
大罷免投票倒數，中央對於是否普發一萬元，傳至今還沒確定。新北市長侯友宜今被問此事看法，侯砲轟中央一直說沒錢，連救災、普發一萬元、要給地方補助款，都說沒有錢，但沒錢，怎有這麼多資源打大罷免。
對於行政院要不要普發1萬元現金一事，傳出中央還沒決定，連行政院長卓榮泰日前也在臉書發文稱「『舉債千億普發現金，國家是否該這麼做？』我內心也陷入天人交戰。」
侯友宜今天下午出席2025雙北世壯運企業感恩茶會，被問中央至今還沒確定要不要普發1萬元一事。侯友宜今天受訪時說，中央已經超收五千多億元，錢用到哪裡去，中央要說明，但現在中央一直說沒有錢，連救災、普發一萬元、要給地方的補助款都說沒有錢，但「沒有錢，怎麼有這麼多資源可以打大罷免？」
侯友宜說，現在中央應該要趕快將欠地方財劃法的錢快發下來；還有普發一萬元立法已經通過，也應該趕快把錢，發給我們現在急需要用錢的辛苦的人。
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