柯文哲收罷免通知單！綠營要黃國昌「去問蔣萬安」…本尊反擊了
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押，民眾黨主席黃國昌今公布柯文哲罷免通知單嗆賴清德總統「這是哪門子黑色幽默？」民進黨發言人吳崢要黃去問蔣萬安。蔣反擊，問題根源不在投票通知單，而是柯主席還被押。
媒體追問，會覺得民進黨是把柯文哲投票這件是甩鍋給您嗎？蔣萬安則無進一步回應。
蔣萬安今天下午出席雙北世壯運企業感恩茶會，對於正被羈押的柯文哲收到罷免通知單，黃國昌諷刺賴總統這是黑色幽默，反遭民進黨諷刺黃國昌是康乃爾大學法學博士，難道不知道台北市投票通知單由台北市選委會負責的？若有意見，去問台北市長蔣萬安。
蔣反擊回應，問題不在於投票通知單，而在於柯主席現在還被押。
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