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傳桃園水利系統遭要求動員助罷免 勞團嚴正籲馬上停止

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
桃園罷免團體20日在桃園區舉辦晚會造勢，呼籲支持者為了抗中保台一定要出門投票。記者潘俊宏／攝影
桃園罷免團體20日在桃園區舉辦晚會造勢，呼籲支持者為了抗中保台一定要出門投票。記者潘俊宏／攝影

桃園地區據傳農田水利署轄下多個工作站小組長被要求動員支援罷免團體，勞工團體表示，參與政治活動應是基於個人意願，嚴正表示如此行為是絕對不應發生，也無法被接受，要求各級政府機關停止動員基層參與政治及選舉活動。

據今日中國時報報導，農田水利署在桃園轄下多個工作站小組長被要求動員幫助罷團，許多小組長被要求至少動員20人。對於發生公務機關動員基層人員參與政治及選舉活動的狀況，桃園市產業總工會今天表示，作為農田水利署企業工會的上級工會，嚴正表示如此行為是絕對不應發生，也無法被接受的，歡迎基層人員持續提供資訊予該會，桃市產總將捍衛基層權益。

桃市產總強調，任何在台灣這塊土地上的人民，都有權利參與政治活動，並且進行表態，但這應該是在自願而且個人決定的前提下完成，並非如近日各地傳出水利會或消防隊，遭政府機關進行動員參與政治活動，無論是哪個層級的單位有這種狀況，不僅損害受雇者權益，更是對民主政治和政府行政中立最大的傷害。

農田水利署長蔡昇輔對此回應，經向桃園地區的桃園、石門兩管理處探詢，完全沒有這樣的事，農田水利會改制納入公務體系，成為農水署各地管理處後，皆被要求全國各地管理處員工遵守行政中立。

蔡昇輔強調，水利小組長非管理處員工，不適用公務人員行政中立法，且任何個人行為皆不能以農田水利署名義對外表示，應對自己個人行為負責。

罷免

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