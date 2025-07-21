聽新聞
0:00 / 0:00
畜產會董座蘇治芬上班時間搞大罷免？ 農業部：會再了解
大罷免即將在本周六投票，民眾黨立委黃國昌表示，接到雲林鄉親陳情，中央畜產會董事長蘇治芬一天到晚回雲林搞大罷免，要求農業部查明，農業部長陳駿季則回應，「會再去了解」。
黃國昌表示，根據畜產會預算書，董事長年薪超過284萬元，但蘇治芬卻頻繁的宣傳大罷免，質疑畜產會董事長的工作是否很閒或是畜產會辦公室在雲林？更質疑這有行政中立的問題。
對此，陳駿季則表示，畜產會是行政法人，希望相關同仁都要維持行政中立，而蘇治芬可能是私底下的行為，至於蘇治芬是否有請假，或是在上班時間宣傳大罷免，則還要再了解，也需要公文往返，不是一通電話可以解決。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言