畜產會董座蘇治芬上班時間搞大罷免？ 農業部：會再了解

大罷免即將在本周六投票，民眾黨立委黃國昌表示，接到雲林鄉親陳情，中央畜產會董事長蘇治芬一天到晚回雲林搞大罷免，要求農業部查明，農業部長陳駿季則回應，「會再去了解」。

黃國昌表示，根據畜產會預算書，董事長年薪超過284萬元，但蘇治芬卻頻繁的宣傳大罷免，質疑畜產會董事長的工作是否很閒或是畜產會辦公室在雲林？更質疑這有行政中立的問題。

對此，陳駿季則表示，畜產會是行政法人，希望相關同仁都要維持行政中立，而蘇治芬可能是私底下的行為，至於蘇治芬是否有請假，或是在上班時間宣傳大罷免，則還要再了解，也需要公文往返，不是一通電話可以解決。

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