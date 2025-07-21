大罷免藍委若成功 利民法案恐撤回？

若大罷免成功，恐無法拿到普發1萬、勞工將少4天假、警消退休金無法增加、兒虐條款可能被撤回？國民黨籍的台中市長盧秀燕近日在造勢場合表示，若大罷免通過，有關剴剴案的兒虐條款恐被撤回。雖然綠委吳思瑤澄清民進黨支持兒虐條款，但綠營總召柯建銘曾說明年政治環境不同會再調整，引發眾人擔憂。

綠恐撤回藍白法案

盧秀燕20日在造勢晚會上表示，剴剴每天活在地獄中，被拔指甲、被虐待致死，國民黨修法虐童可判死，民進黨立委柯建銘等人卻投反對票，一旦罷免成功，法案會被廢棄。另外她也說，2028無煤中火是可行的，但民進黨反對，「如果讓你無煤中火，綠友友賺什麼？他們的神主牌（非核家園）要怎麼處理？」，並強調反惡罷是為了自己的健康與權益。

國民黨立委傅崐萁也在臉書上指出，若大罷免成功，民進黨立委柯建銘將當院長，之前立法院通過的普發現金1萬元、全民5天國家假日、警消退休權益軍人調升待遇、及花蓮東三法、花蓮分配款161億元，可能全數被沒收。他因此喊話花蓮鄉親，希望能站出來投不同意罷免票。

老柯發言啟人疑竇

針對剴剴條款，民進黨團幹事長吳思瑤回應說，盧秀燕的說法就是胡扯與造謠，民進黨在修法時是支持虐殺兒童罪可處死刑。她批評說，盧秀燕為了保住台中3個國民黨立委不被罷免，確保自己未來參選黨主席，甚至進軍總統大位，因此使用造謠的手段，相當不可取。

不過，藍白在國會三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增「4+1」國定假日後，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾表示：「明年政治環境、立院政黨比例就不一樣了」，甚至直言：「我不相信明年這些藍、白立委還都存在。」」，意有所指未來大罷免之後可能政局變化，還有法案的選擇。

綠盼罷免阻惡法

民進黨另外在臉書發文指出，若大罷免不成功，《衛星廣播電視法》恐讓電視台執政無期限，紅媒中天更容易回到新聞台；《離島建設條例》修法，設置「離島自由貿易區」，開放中國企業、中國勞工，將使大量中國產品輸入台灣「洗產地」。還有中配取得身分證年限從6年縮減至4年，造成國安漏洞。







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