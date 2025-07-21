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全台罷團大會師 盼捍衛程序正義

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
罷團21日號召中間、經濟與知識選民投同意罷免，捍衛程序正義與掃除親共立委。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
罷團21日號召中間、經濟與知識選民投同意罷免，捍衛程序正義與掃除親共立委。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「要透過大罷免，捍衛台灣的程序正義！」罷團21日召開記者會，領銜人之一的曹興誠強調，台灣是重視程序正義的國家，但藍白立委連法案內容都不清楚，已經嚴重破壞我國程序正義。他與多位罷團領袖與公眾人物齊呼「大罷免」、「大成功」、「護民主」、「戰獨裁」，盼中間與知識選民投同意票。

避免藍白破壞程序

除了曹興誠以外，包括丘衛邦將軍、洪三雄董事長、陳玲玉律師、徐柏岳（鷹爸）、閩南狼、廖永來前縣長、李明憲前立委、前國代黃澎孝、前僑務委員陳柏南。媒體界的矢板明夫、廖筱君、陳雨鑫、陳破空。演藝圈的楊烈、林正盛、馮賢賢、楊斯培、許維城。還有黃思維律師、卡爾律師、張景源律師等人都到場響應。

「台灣跟中國不同，是重視程序正義的國家！」曹興誠表示，中國的外交部長、國防部長可以不經解釋就被消失，是不遵守程序正義的國家。台灣原本有程序正義，但國民黨與民眾黨主導的立法院破壞了過去一讀、委員審查、公聽會、黨團協商等程序正義，不知道法案內容就以暴力手段強硬通過法案，嚴重破壞程序正義。

暴力立法難代表民意

現場還撥放影片，包括民進黨立委沈伯洋等人被藍白立委重摔倒地，國民黨立委徐巧芯、張智倫、王鴻薇與陳玉珍等人疑似動手的影片。最後曹興誠強調，藍白立委以獨裁、暴力的方式立法，正在摧毀台灣社會穩定良善的基礎，以徐巧芯為例，動輒要咬人、揍人，而且還是黨的集體行為，已經無法代表民意。

現場罷團也強調，明大罷免是光明對黑暗的正義之戰，呼籲全民踴躍參與，守護國家未來，也呼籲中間、經濟與知識選民出來投下同意罷免，將親共立委掃出國會。現場罷團隨後團聚，高喊「大罷免」、「大成功」、「護民主」、「戰獨裁」等口號，氣勢顯得相當高昂。

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罷免

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