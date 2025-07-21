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影／國民黨推出反惡罷影片 酸青鳥假新聞、暗批賴總統雜質說

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（中）上午出席「反惡罷戰獨裁！全黨總動員暨站出來，不讓民主被偷走CF發表會」， 對於徐重仁表態挺大罷免，朱立倫表示每個人都有立場都尊重，但很多人質疑民進黨跟資方、財團站在一起來欺負年輕人。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午出席「反惡罷戰獨裁！全黨總動員暨站出來，不讓民主被偷走CF發表會」， 對於徐重仁表態挺大罷免，朱立倫表示每個人都有立場都尊重，但很多人質疑民進黨跟資方、財團站在一起來欺負年輕人。記者曾吉松／攝影

罷免投票倒數5天，國民黨今舉行記者會公布「站出來，不讓民主被偷走」CF。國民黨主席朱立倫說，全世界沒有民主國家有如此惡質的大罷免，台灣歷史上更沒有領導者會當家鬧事。呼籲全民一定要投下不同意罷免，表達不同意偷走國會通過的還假於民、還錢於民、保護幼童等重要民生法案，共同對獨裁者說不。

朱立倫今偕青年共同舉行記者會公布反惡罷CF。在3分多鐘影片中，出現「青鳥電視台」製造假新聞、 網軍操作社群、暗諷賴清德總統「雜質說」等橋段。國民黨發言人楊智伃指出，四段影片分別呈現民進黨一貫透過社群與媒體，透過假消息與抹紅的方式來批鬥異己，甚至在自強隧道前獵巫、透過網軍與假消息帶風向等。

朱立倫表示，感謝年輕朋友發揮創意，在網路上呈現許多影片、音樂與圖卡，年輕人勇敢站出來反惡罷，7月26日是台灣民主最關鍵的一戰，大家要守護台灣民主，不讓台灣的民主被偷走，不讓台灣變成選輸就要翻桌，如果可以選輸翻桌，以後將年年翻桌選舉，沒完沒了。

楊智伃指出，大惡罷撕裂台灣社會，不同意罷免就是不同意假新聞橫行，不同意執政者透過假訊息洗腦欺騙民眾，不同意罷免就是不同意民進黨在路上胡亂獵巫，不同意民進黨掀起仇恨跟對立，更不同意綠營側翼網軍在網路上的出征與霸凌異見者，請大家7月26日一定要出門投票，不讓民主被偷走。

國民黨發言人鄧凱勛說，許多年輕朋友不支持藍綠，站出來單純是因為不希望台灣充滿仇恨對立，到自強隧道拍照要被出征，在路上直播要被民進黨公職一狀告到警政署，都不是大家希望看到的，呼籲年輕朋友如果反對賴清德用仇恨撕裂台灣，反對賴清德讓年輕人看不到未來，7月26日一定要出來投下不同意罷免。

青年團總團長黃騰憲表示，民進黨已經變成自己過去最討厭的樣子，過往曾提出國會改革、財政收支與司法等改革方向，但執政後卻都反對。國民黨立委盡心盡力推動改革法案，民進黨卻動員支持者想顛覆民主，甚至說出要動用刑法100條針對在野黨。呼籲大家726不同意罷免，不同意賴政府讓臺灣的民主消失，不同意掌握權力的政客繼續殘害台灣。

罷免

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