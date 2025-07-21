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罷免倒數5天 民進黨呼籲青年返鄉「罷免投同意」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩、青年部副主任吳奕柔今與24位來自全台各罷區的青年學生，舉辦「726罷免投同意」青年返鄉記者會。圖／民進黨提供
民進黨發言人韓瑩、青年部副主任吳奕柔今與24位來自全台各罷區的青年學生，舉辦「726罷免投同意」青年返鄉記者會。圖／民進黨提供

罷免投票倒數5天，民進黨日前鎖定青年族群啟動「夏日破浪行動」，號召百位「國務青」與志工上街宣傳罷免國民黨立委，21日再集結青年學生、24區罷免團體代表，號召青年返鄉投下「同意罷免」票。

24名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，罷免、反罷方卯足全力催票。

民進黨青年部副主任吳奕柔指出，民進黨青年部在短短25天裡舉辦18場「夏日破浪」罷免街講，今天更有24位青年學生、代表24個罷區站出來，都代表著青年想翻轉國會、呼籲罷免投同意的強烈意志。

她提到，如果能不提台灣的亡國感，年輕人也不想一提再提，但就因國民黨連不要「舔共賣台」，如此簡單卻重要的事都做不到，也才能讓全台有130萬份罷免連署，其中青年佔台灣人口30％，30％足以翻轉一場選戰，呼籲青年選民周六回家投下同意罷免票。

來自桃園區的青年志工徐佑昕指出，桃園是全國唯一六區全罷的縣市，也正是因為過去一年多，這六席立委表現實在荒腔走板，盼換下不適任立委，讓桃園不再蒙羞。

來自文山區的大學生黃佩琪表示，文山區不只是台北市的「文教區」，更擁有許多跨文化、跨族群、跨世代的居民共融生活，但賴士葆當初卻支持國民黨，刪凍許多重要的教文預算，她期待立委能更了解各年齡、各族群的需求，淘汰萬年立委。

來自台中北北屯的沈昱丞提到，他今年19歲，還差幾個月才有投票權，他實在無法再忍受，一個對地方冷漠、對國家不負責的立委黃健豪，繼續代表北北屯。

現年25歲的王家緯作為花蓮北漂青年，在記者會上哽咽發言，他提及傅崐萁已把持花蓮23年，花蓮發展卻停滯不前，還敢跟花蓮人說「再多給他一些時間」，「花蓮人已經給他23年了，還有多少個23年可以浪費？」周六就是和傅崐萁說再見的「民主告別式」。

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