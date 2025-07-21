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桃園公辦罷免說明會涂權吉未出席 罷團領銜人唱獨角戲批評

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市第二選區立委涂權吉公辦電視罷免說明會，涂權吉未出席，由領銜人陳廷瑋（右）獨自說明。記者曾增勳／攝影
桃園市第二選區立委涂權吉公辦電視罷免說明會，涂權吉未出席，由領銜人陳廷瑋（右）獨自說明。記者曾增勳／攝影

桃園市第二選區立委公辦電視罷免說明會今天上午登場，立委涂權吉未到場，由領銜人陳廷瑋唱獨角戲，他表示，罷團提出很多罷免理由，選民涂不來現場說明質疑，是對罷團質疑沒有辦法回應，等於默認這些質疑，他希望第二選區選民睜大眼睛，把這種薪水小偷趕出國會。

針對未出席第二選區立委公辦電視罷免說明會，涂權吉表示，他在隨後將會發出新聞稿說明。不過，記者在截稿前，尚未收到涂權吉未出席說明會新聞稿。

桃園市第二選區立委涂權吉公辦電視罷免說明會，主持人徐逢麒針對涂權吉連續兩輪唱名未到場，宣布棄權論，陳廷瑋批評，涂權吉支持立法院職權行使修法，擴大國會質詢權、國會調查權，逾越權限、破壞三權分立，支持修改公職人員選舉罷免法，提高罷免門檻，變相沒收人民罷免權，跟隨傅崐萁指揮，讓國會服務特定政治利益，配合中共對台灣內部進行分化，傷害民主根基。

藍白兩黨增加普發現金2350億就是債留子孫，讓我們背負通貨膨脹壓力，掏空國本削弱國家韌性，難道不是配合中共窮台、統一的陰謀？涂權吉跟隨傅崐萁，提案凍結韌性國家醫療整備計畫部分預算，削弱台灣應對大規模災害醫療應變能力，讓台灣內耗國力空虛，因此出來罷免。

陳廷瑋表示，涂權吉今天沒有到場，反映在國會的出席率，根據公開資料顯示質詢率不是56％就是44%，他很遺憾涂權吉沒有到場，選擇當一個薪水小偷，7月26日就是屬於人民的審判日，拜託第二選區鄉親打電話拉票，7月26日投出8萬張以上同意罷免票，守住台灣的民主防線。

桃園市第二選區立委涂權吉公辦電視罷免說明會，涂權吉未出席，由領銜人陳廷瑋獨自說明。圖／取自桃園市選委會直播
桃園市第二選區立委涂權吉公辦電視罷免說明會，涂權吉未出席，由領銜人陳廷瑋獨自說明。圖／取自桃園市選委會直播

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