罷傅崐萁廣告猛打「愛國牌」 藍營不解：罷免守護國旗的人

罷免投票進入最後倒數5天，花蓮罷免團體推出約1分鐘廣告，今天起利用大型宣傳車在重要交通路口與市場周邊播放，影片中多次出現國旗。藍營縣議會黨團回應，花蓮過去到現在每逢節日街頭都會懸掛國旗，喊話賴清德總統應出面拿國旗，而不是罷免守護國旗的人。

花蓮罷免團體「微光花蓮」及公民團體「曙光花蓮」今天共同發布1支以「心中有國旗，罷免傅崐萁」為主軸的廣告，影片中有國旗意象與花蓮日常畫面，背景音樂則搭配國旗歌，今起透過大型宣傳車上的大螢幕在花蓮市與吉安鄉重要路口等處播放。

「微光花蓮」副領銜人潘文欽表示，罷免不是藍綠對決，也不是製造仇恨，主要問題是出在親共立委，相信罷免之後不管誰出來選，可以討厭民進黨也可以不喜歡國民黨，但希望大家都應堅守反共、愛國的底線。

「曙光花蓮」代表曾璽文說，傅崐萁及其妻縣長徐榛蔚的治理，讓受到多起天災打擊的花蓮雪上加霜，傅家已在花蓮執政23年，時間證明他們沒有能力為花蓮度過難關，希望花蓮人7月26號勇敢出來投票。

今天參加廣告活動的民進黨秘書長林右昌表示，若不是花蓮人送出169％的二階連署，原本各地許多罷團可能已經放棄，是花蓮人的勇氣激勵全台，讓這場公民運動成為史冊中的關鍵一役。相信只要更多花蓮人站出來，全台都將再次受到鼓舞守護台灣。

國民黨縣議會黨團發言人吳建志回應，奉勸多次下鄉花蓮的林右昌趕快去救災，不要再搞大罷免活動，且「心中有國旗，就是支持傅崐萁」，批評，民進黨大揮台獨旗幟時，唯獨花蓮從過去到現在，每逢國慶假日、元旦、甚至是農曆過年，各街道都懸掛著國旗，更喊話賴清德總統與前總統蔡英文才更應拿國旗，而非持國旗罷免守護國旗、捍衛中華民國的人。 花蓮罷免團體今天發布罷免廣告，影片中有國旗意象與花蓮日常畫面，背景音樂則搭配國旗歌，將透過大型宣傳車在重要路口等處播放。記者王思慧／攝影

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