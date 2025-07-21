批藍白立委破壞程序正義 曹興誠再催大罷免

聯電創辦人曹興誠上午與藝文界人士及各地罷免團體於台大校友會館舉行「大罷免護台灣善良對邪惡光明對黑暗」記者會，曹興誠不斷強調，藍白立委於立法院內不斷破壞程序正義，更凸顯大罷免的重要性。

曹興誠在現場播放罷團志工多次遭到支持藍白民眾攻擊，曹興誠批評這些被罷免立委不去阻止底下支持者，反而還鼓勵，這也是破壞民主精神。 聯電創辦人曹興誠上午舉行「大罷免護台灣善良對邪惡光明對黑暗」記者會，並表示只有罷免可以阻止藍白立委。記者曾原信／攝影 聯電創辦人曹興誠上午舉行「大罷免護台灣善良對邪惡光明對黑暗」記者會，曹興誠批評藍白立委破壞程序正義，並列舉諸多立委。記者曾原信／攝影 聯電創辦人曹興誠（前排中）上午舉行「大罷免護台灣善良對邪惡光明對黑暗」記者會，並與前來聲援罷團及藝文界人士合影。記者曾原信／攝影

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