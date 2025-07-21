批藍白立委破壞程序正義 曹興誠再催大罷免
聯電創辦人曹興誠上午與藝文界人士及各地罷免團體於台大校友會館舉行「大罷免護台灣善良對邪惡光明對黑暗」記者會，曹興誠不斷強調，藍白立委於立法院內不斷破壞程序正義，更凸顯大罷免的重要性。
曹興誠在現場播放罷團志工多次遭到支持藍白民眾攻擊，曹興誠批評這些被罷免立委不去阻止底下支持者，反而還鼓勵，這也是破壞民主精神。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言