侯友宜批民進黨緊張「口不擇言」籲民眾726投反罷免票

針對近日台中市長盧秀燕險爆粗口，遭民進黨林右昌批評「有損市長形象」，新北市長侯友宜今於出席「土城樹林線LG16站出入口A、B捷運開發案簽約典禮」時表示，民進黨面對即將到來的全台大罷免壓力，已經「緊張到口不擇言」，轉而對各縣市首長發動言語攻擊。

侯友宜強調，真正應該被重視的是民生經濟與人民需求，而非政治操作與語言攻擊。「我們大家都非常關心民生議題，這段時間我們持續推動建設，努力提升生活品質，支持優質立委，就是為了把人民的需求放在第一位。」

針對罷免案進入倒數階段，侯友宜也再次呼籲民眾踴躍表達立場，他說：「7月26日非常關鍵，這不只是單一事件，而是關乎我們的自由、正義與下一代的未來。我們不希望看到一黨獨大，也不希望對的事情被扭曲成錯的。我請大家站出來，用手中的一票拒絕惡罷，守住我們的公平正義與社會良知。」

商品推薦