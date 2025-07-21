曹興誠催罷免同意票 批藍白暴力立法摧毀程序正義

首波大罷免本月26日投票，反共護台志工聯盟發起人曹興誠今（21日）偕31個罷免團體共同召開記者會催票。曹興誠批評藍白立委違反維持台灣社會穩定良善的「程序正義」，透過暴力立法摧毀國家公信力，「這是組織型犯罪，全部罷免才有正當性」，呼籲中間選民、知識選民與經濟選民踴躍參與，將親共立委掃出國會。

24名國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於7月26日投票，罷免、反罷方卯足全力催票。曹興誠上午攜手罷團代表集氣，退役中將丘衛邦將軍、前飛官徐柏岳（鷹爸），以及影視文化界、媒體界、律師界、教育界、民間社團代表都與會力挺大罷免。

曹興誠致詞時回憶推動大罷免時的艱辛與努力，他說，歷經全台遶境、宣講活動，跳脫激情後，台灣社會必須面對「程序正義」核心議題。他說，程序正義能維持國家信力、社會穩定，以及保障公平、實踐正義及維持良善，台灣正努力建立合理的程序正義，具公平、公正、透明，與中國不同，「很多球賽，裁判不公會集體暴動」。

曹興誠接著聚焦立法院立法程序，他批評，藍白立委違反程序正義，以獨裁、暴力方式立法，摧毀台灣社會的穩定善良基礎，「這是集體犯罪行為」，造就爭議法案。他說，民主基礎來自程序正義，程序正義就是尊重人權、各方權益，無奈國民黨立委配合共產黨摧毀台灣的程序正義，中華民國全變成假的，失去民主。

曹舉例，美國世貿大樓遭受911恐怖攻擊，大樓主要支撐的鋼構融化後倒塌，這就是中共指揮國民黨立委所做的事。

「這是組織型犯罪，全部罷免才有正當性。」他定調，大罷免是光明對黑暗的正義之戰，前全聯總裁徐重仁已公開力挺大罷免，代表知識選民、經濟選民的立場，他呼籲中間選民能站出來，在最後關頭守護台灣民主，進行進行擊破與大掃除儀式，將親共立委掃出國會，否則若讓藍白繼續搞下去，台灣將淪為共產黨。 曹興誠（圖）批評藍白立委違反維持台灣社會穩定良善的「程序正義」，透過暴力立法摧毀國家公信力。記者曾原信／攝影

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