罷免投票倒數5天 新北藍黨團啟動反罷行動隊

大罷免投票7月26日登場，國民黨新北議會黨團今啟動反罷行動隊，協助黨籍立委街講、固本座談、站路口、造勢等反罷活動，並指出無差別惡意罷免不是民主，而是政治報復，並喊話民眾出門投下不同意票。

黨團書記長王威元說，賴清德總統是台灣民主罪人，執政黨透過罷免打擊在野黨，是賴邁向獨裁第一步，且大罷免也讓社會分裂，只要一講到政治，大家搞得跟仇人一樣，只要跟民進黨立場不一樣，就抹黑、造謠、說是中共同路人，是真的民主嗎？

黨團副書記長黃心華表示，賴總統在他執政第一任期竟用大罷免來搞「焦土策略」，燒毀國家、人民幸福；而綠營大罷免就是要讓民進黨在立法院可以過半，希望可以比現在多6席，奪回立院過半主導權。這周罷免倒數，民進黨又出現奧步，除有綠營議員用不入流抹黑外，街頭還出現用國徽，試圖混淆支持者，盼鄉親726拉票、催票並投下不贊成罷免的一票。

議員江怡臻說，賴清德總統定調7月是國家團結月，然而暫停的團結十講、全國無差別罷免藍委，執政黨只是嘴巴講講，行動卻是撕裂台灣。前陣子丹娜絲颱風重創南部，總統勘災態度冷淡，還說國家不能任意進入災民家中；行政院長卓榮泰去年也說，地方遇災要自己面對，反映執政黨傲慢與脫節。

議員呂家愷批評，民進黨議員近期使出下三濫的手段，自稱小飛俠的議員2周前稱掌握資料，有市府高層下令動員義消，結果又說是某民代助理，助理等同新北市府高層嗎？上周還說宮廟花500元請人參加造勢，宮廟等同國民黨嗎？如果有問題就去告違反選罷法，並呼籲民眾，如果愛台灣民主、自由，一定要出來投不同意票。

「現在的民進黨是不過半就不執政了嗎？」議員洪佳君批，民進黨行政無能怪罪國會，更把罷免當成奪權工具，近期輿論普遍對用鬥爭發動的罷免反感，政治不應成為少數政黨權力鬥爭的工具，民主價值不容踐踏。民進黨若還是如此下去，只會讓台灣深陷對立。

議員林國春表示，風災過後現在還有很多地方在淹水，民進黨卻花錢政治鬥爭，為什麼不讓全國民眾可以發現金1萬元，並喊出如果政府普發1萬元，所有黨籍議員都會捐出來，還要加碼1萬元捐給弱勢團體。 國民黨新北議會黨團今啟動反罷行動隊，呼籲民眾7月26日出門投下不同意票。記者劉懿萱／攝影

商品推薦