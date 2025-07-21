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農田水利會遭下令動員助罷團？ 趙少康：早已種下這個因

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
前中廣董事長趙少康（左）與國民黨立委徐巧芯車隊掃街。記者邱書昱／攝影
前中廣董事長趙少康（左）與國民黨立委徐巧芯車隊掃街。記者邱書昱／攝影

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，根據中國時報報導，桃園的農田水利工作小組長，被要求動員人力參加罷團活動一事，趙少康說，民進黨將農田水利會收回國有，就知道會種下今天的因。

根據中國時報報導，桃園地方盛傳，農田水利署在桃園轄下的工作站小組長，被要求至少動員20人幫助罷免團體，甚至傳出若沒有達標，恐影響未來任命。不少小組長受到壓力，也質疑違反行政中立。

趙少康表示，原先的農會都是自治，在民進黨把農田水利會收回國有，就知道會只能種下了今天的因，現在民進黨收回之後，反而造成很多時候水資源的分配不均等各種弊端，那現選舉呢還要控制農田水利會的小組長，民進黨就是這樣，魔爪伸進去掌控。

徐巧芯表示，農業部長都覺得有問題，那肯定是有問題，現在還沒有為時以晚，如果要亡羊補牢，應該要盡量取消這樣的罷免造勢活動，農業部長都發話了，如果還要繼續這樣子做的話，後續大家對他們的一些做法就會更加的大打折扣。

此外，媒體詢問徐巧芯有關民眾黨立委林國成飆國罵，痛批總統賴清德一事。徐巧芯說，林國成的情緒非常激動，但是已經道歉，也覺得道歉的速度很快，這個事情應該能平息告一段落。

國民黨立委徐巧芯車隊掃街，不少熱情民眾冒雨前來力挺。記者邱書昱／攝影
國民黨立委徐巧芯車隊掃街，不少熱情民眾冒雨前來力挺。記者邱書昱／攝影

罷免

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