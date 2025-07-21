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徐重仁力挺大罷免惹議 賴士葆：退休人士無法代表企業界

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

全聯福利中心前總裁徐重仁力挺大罷免，引發各界討論。國民黨立委謝龍介今天表示，他聽到眾多企業是希望國家穩定，別再亂下去，尤其現面臨關稅、匯率等挑戰；國民黨立委賴士葆也說，徐重仁已從相關業界退休，尊重其發言，但不能說代表企業界。

徐重仁昨（20）日深夜在臉書寫千字聲明指出，2024年總統與立委選舉後，台灣政局形成「朝小野大」的特殊格局，立法院由藍白陣營取得過半席次，但半年來在立院表現卻頻頻引發社會質疑。貼文一出，引發網友討論，也有網友翻出他過去要青年忍受低薪的言論，網路瞬間炸鍋。

不少民進黨立委轉發徐重仁臉書相挺，說現在企業屆也加入大罷免。這也讓不少民眾認為徐重仁有特定政治立場，不過他稍早再於社群發文「真心愛台灣的發言」，表示自己從來不屬於任何政黨，只是公民內心最真誠的呼喊。

謝龍介指出，尊重每個人的個別主張，但他聽到企業屆更多的聲音都是希望國家穩定，不要再亂下去，尤其現在面臨美國對等關稅的嚴峻挑戰，再加上台幣升值，大家都如同熱鍋上的螞蟻；也許徐重仁過去深耕零售業較著重進口業務，也對做出口的企業現況不是那麼了解，才會有這樣的看法。

賴士葆也說，尊重徐重仁個人想法，任何人都可以贊成或反對罷免，但徐重仁已經從相關行業退休，不能說是就代表企業界，甚至可能連影響力都不如前，所以只能算是其中一種聲音。

國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報資料照片

罷免

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