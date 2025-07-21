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牛煦庭嘆罷免領銜人屢拒辯論 陳曉煒：自己無法代表罷團所有人

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，立委牛煦庭和領銜人陳曉煒（圖）會後受訪。記者朱冠諭／攝影
桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，立委牛煦庭和領銜人陳曉煒（圖）會後受訪。記者朱冠諭／攝影

桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，立委牛煦庭會後受訪表示，自己打開天窗說亮話、真金不怕火煉，但領銜人陳曉煒一直拒絕辯論，面對抹黑他在選舉公報答辯書寫好寫滿、也清楚提數據，相信鄉親會投下不同意票。陳回應，他一人無法代表所有罷團，也反批牛都以「民進黨也是這樣」來回應，但選民要的不是比爛。

牛煦庭表示，今天他在罷免說明會上針對領銜人的問題好好解答，這是罷免說明會基本架構，但他也覺得可惜，電視罷免說明會過程沒有交互詰問跟公民或媒體提問，他一直相信真心不怕火煉，充分準備、有所成績的委員，不管誰來問都可以接招，這也是立委面對公民的最高標準跟最好方式。

牛煦庭說，可惜的是過去他的立委選舉對手鄭運鵬跟鄭運鵬的忠實支持者陳曉偉，都拒絕用辯論方式討論公共議題，這對桃園第一選區非常遺憾；他在選舉公報答辯書寫好寫滿，說明會2輪各12分鐘發言，都清楚提出數據做出佐證，相信第一選區鄉親會拿出智慧、理性判斷，在726投下不同意罷免，做出正確且合宜的選擇。

陳曉煒則表示，不辯論的主因，是因為罷免團體由很多不同意見的公民組成，自己一個人對牛的看法無法代表所有人，但大家一起寫下的連署書就是超過4.8萬選民，以及最後5.2萬選民的想法，用連署書告訴牛「我們想要對你再投一次罷免票。」

陳曉煒說，牛煦庭在說明會裡對於許多事情都沒有清楚回答為何這麼做，而是說民進黨也是這樣、也有打人，但他想對牛說，蘆竹龜山選民要的不是比爛，726一定要大罷免大成功。

桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，立委牛煦庭（圖）和領銜人陳曉煒會後受訪。記者朱冠諭／攝影
桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，立委牛煦庭（圖）和領銜人陳曉煒會後受訪。記者朱冠諭／攝影

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