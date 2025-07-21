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影／罷免投票倒數 民進黨北市議員與罷團車隊掃街

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（後車右）、王閔生（前車右）等人及兩罷團「台灣出來罷」、「大安強強滾—罷免羅智強罷免團」，上午在大安區古亭國小前集結，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（後車右）、王閔生（前車右）等人及兩罷團「台灣出來罷」、「大安強強滾—罷免羅智強罷免團」，上午在大安區古亭國小前集結，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影

民進黨北市議會黨團議員簡舒培、王閔生、趙怡翔、顏若芳、陳慈慧及兩罷團「台灣出來罷」、「大安強強滾—罷免羅智強罷免團」，上午在大安區古亭國小前集結，強調這是最後一哩路，冒著連綿不斷的雨勢，進行車隊掃街活動。

民進黨北市議會黨團議員簡舒培（右三）、王閔生（右二）、趙怡翔（左三）、顏若芳（左二）、陳慈慧（右一）上午在大安區古亭國小前集結，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（右三）、王閔生（右二）、趙怡翔（左三）、顏若芳（左二）、陳慈慧（右一）上午在大安區古亭國小前集結，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（後車右）、王閔生（前車右）等人及兩罷團「台灣出來罷」、「大安強強滾—罷免羅智強罷免團」，上午在大安區古亭國小前集結，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（後車右）、王閔生（前車右）等人及兩罷團「台灣出來罷」、「大安強強滾—罷免羅智強罷免團」，上午在大安區古亭國小前集結，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（左起）、趙怡翔、王閔生、陳慈慧及兩個罷團，上午在大安區古亭國小前集結，冒著連綿不斷的雨勢，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團議員簡舒培（左起）、趙怡翔、王閔生、陳慈慧及兩個罷團，上午在大安區古亭國小前集結，冒著連綿不斷的雨勢，進行車隊掃街活動。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團及兩罷團上車準備進行車隊掃街活動，出發前市議員顏若芳（左）、陳慈慧（右），向宣傳車上的簡舒培揮手致意。記者林俊良／攝影
民進黨北市議會黨團及兩罷團上車準備進行車隊掃街活動，出發前市議員顏若芳（左）、陳慈慧（右），向宣傳車上的簡舒培揮手致意。記者林俊良／攝影

罷免

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