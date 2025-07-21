影／助黃健豪車掃 謝國樑：投下「不同意」票才是反罷免

台中市第五選區立法委員黃健豪，上午邀請有「反罷免大將軍」之稱基隆市長謝國樑參與他的反罷免首次掃街活動。他們兩人都呼籲，支持黃健豪的選民要實際出來投下不同意罷免票，才能反罷免成功。

謝國樑說，以他被罷免的經驗來說，到了選舉前兩天，還是有很多支持者以為只要不出來投票就是反罷免，但是實際上是，要出來投下不同意罷免票才能反罷免。

他也說，雖然當時市場裡面有反罷免的氣勢，罷免者似乎聲音小一些，但是事後證明，那些想要罷免的人後來都還是會默默地出來投票。所以，要反罷免藍營的基本盤一定要出來投票。

黃健豪說，他的個性比較冷靜，所以相對的，他的選區氣氛也比較冷清，因此他很擔心投票率會不高。因此，希望支持他的人都能出來投下不同意罷免票。 基隆市長謝國樑（中）上午到台中市幫立法委員黃健豪車掃，並跟選民打招呼。記者黃寅/攝影

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