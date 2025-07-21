罷免說明會舌戰！挨批在立院打架 牛煦庭反問：鍾佳濱摸她屁股算什麼

桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，領銜人陳曉煒強調大罷免是「公民覺醒運動」，批評牛煦庭在台積電、台電等議題質詢時誇大解讀、煽動情緒，淪為傅隨組織。牛煦庭則反擊罷免團體「用謠言抹黑卻聲稱監督」，罷團聲稱罷免是愛，什麼時候愛變得如此仇恨、廉價？

陳曉煒表示，罷免運動早在2024年5月、6月就開始醞釀，當時已有數萬人聚集在青島東路、濟南路抗議國會亂象，這比民進黨團立院總召柯建銘喊出大罷免還早；他也曾多次批評民進黨，包括2021年發文「民進黨請不要一直退步」、2023年他為長榮勞權請命時也對前總統蔡英文表達失望，因此並非民進黨側翼。

陳曉煒表示，牛煦庭質詢經濟部長台積電赴美設廠議題時惡意打斷、套話，但台積電至今仍將最核心、最重要的技術留在台灣；牛聲稱經濟部長郭智輝承認「高價購買綠電是台電虧損主要原因」也是斷章取義，實際上台電虧損最大原因是補貼凍漲。

陳曉煒稱，牛配合黨團刪減交通預算，嚴重影響客運虧損補貼、桃園鐵路地下化工程和桃園捷運延後，卻避重就輕。此外他提出「試用期薪水不得低於正職80%」的提案，與中共勞動合同法規定一模一樣，巧合驚人。

陳曉煒表示，台灣沒有期中選舉，只能動用憲法賦予的罷免權，公民們正在行使這份權利要終結國會亂象，守護下一代。這場罷免從來不是政黨能夠指揮的政治鬥爭，而是人民對於失職民代忍無可忍的公民覺醒運動。

牛煦庭則表示，陳曉煒雖聲稱曾批評蔡英文總統以淡化政黨色彩，但在2024年大選時身邊的人是前立委鄭運鵬，在2022年市長選舉時站在論文抄襲的林智堅身邊，2025年大罷免時，他身後的人是已經明確表態「大罷免大成功」由他發起、想當立法院長的柯建銘。

牛煦庭說，郭智輝在總質詢中親口承認台積電有赴美設廠規畫，上下游產業鏈可能跟著外移，按照時間規畫7年之後確實護國神山不再；此外，郭智輝也承認台電近年支出大幅上漲原因就是購買綠電。

牛煦庭強調，自己擔任立委7個月出席率保持百分之百，質詢發言超過154次，更以新科立委之姿得到立法院記者聯誼會立委問政表現評鑑全院第一名殊榮。他推動國定假日法制化，全國人民討回教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜及勞動節國定假，也在美福大火後推動消防法修正案三讀通過。

牛煦庭提到，提出試用期法制化，是為了避免老闆以6萬元薪水請員工但試用期只給3萬元薪酬且試用期一到就解雇的鑽漏洞行為，他想拋磚引玉討論相關法案卻被嚴重曲解。對於罷團批他在國會打架，牛強調，自己在國會衝突氣氛緊張情況下予以還擊實乃不得不為，他也要反問，民進黨立委鍾佳濱把手放在國民黨立委陳菁徽屁股上，這又算什麼？

牛煦庭表示，自己沒有在中國大陸有任何投資，更沒有參與、支持任何有損中華民國國家利益行為，但只要跟民進黨政府立場不同或敢於反對民進黨的人，就會被貼上中共同路人標籤，這樣的操作不是愛台灣，是製造寒蟬效應的政治鬥爭。

他要問，當推動強化國防戰力提升募兵成效的軍人待遇條例修正案、虐童判死重罰惡徒、降低勞工工時等法案時，民進黨立法院黨團全黨投下反對票，請問這樣是不是中共同路人？

牛煦庭提到，罷免團體聲稱罷免是愛，卻拍攝反對者影片上網公審嘲笑肉搜，甚至不合己意就對基層執法人員大聲叫囂，什麼時候愛變得如此仇恨如此廉價？這些團體的愛是對民進黨的愛、對獨裁極權的愛，是建立在詐騙仇恨之上，對於社會而言是何其虛偽又醜陋的話術。 桃園市第一選區立委公辦電視罷免說明會今早登場，立委牛煦庭反擊罷免團體「用謠言抹黑卻聲稱監督」，罷團聲稱罷免是愛，什麼時候愛變得如此仇恨、廉價？圖／取自桃園市選委會直播

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