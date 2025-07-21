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日本執政聯盟吞敗 葛如鈞：人家席次減少有喊大罷免？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影

日本昨日舉行參議院選舉，執政聯盟席次將難以過半，被外界認為「吞敗」。國民黨立委葛如鈞表示，現在全球政局動盪，有看到日本執政黨席次大幅減少情況，但日本執政黨有喊要大罷免？反觀台灣從選完一月多就開始在喊，麻煩台灣的執政黨也應尊重民主。

日本20日舉行參議院選舉，改選半數124席和補選1席。日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨執政聯盟拿下的改選席次，將遠低於維持參院過半所需，這會是自二戰以來，執政黨首次在參眾兩院都成為少數。新聞一出，也引發各界討論。

葛如鈞表示，現在全球政局動盪，一些國家政黨也面臨拉扯，有看到日本執政黨席次大幅減少情況，但大家有看到日本執政黨出來要喊大罷免嗎？反觀台灣的執政黨，選完一月多就開始在喊大罷免，麻煩台灣的執政黨也尊重民主。

葛如鈞提到，日本這次選舉中出現新興政黨「未來小隊」，其黨主席參選政見就是要透過科技幫助民生，也強調社會不應分裂，展現多元政治文化，即便執政黨席次掉，也還是有多元聲音出現，但台灣卻還陷入民主保衛戰，因為現在執政黨民進黨只想要一種聲音，想要五權一體。

另外，有關民眾黨立委林國成爆粗口、支持者蛋洗民進黨中央黨部。葛如鈞認為，這些都是不好的，但過去有哪位總統被爆粗口、哪個黨部或機關被蛋洗就報警、喊告？民進黨號稱民主政黨，卻有不同標準，度量變如此之小，現在的民進黨已經無法接受不同聲音，只幻想一黨獨大。

國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團今上午開「關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業、民眾犧牲多少？」記者會，立委葛如鈞出席說明。記者李成蔭／攝影

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