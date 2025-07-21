罷免案領銜人無法在地投票 他批基隆選委會：台中能為何基隆不能？
基隆市立委林沛祥罷免案，監察員無法在「工作地」投票，市選委會指原因出在領銜人、被罷免人，都逾期提供推薦監察員名冊，作業不及。領銜人陳青逸今天公布時序，強調依選委會告知的時程辦理，台中有類似事件並已補救，要求基市選委會趕快善後。
基隆市選委會19、20日舉辦監察員講習，陳青逸19日接獲推薦的監察員反映，選委會指監察員不能比照往例，在工作的投票所投票，當天馬上詢問選委會原因何在。
選委會當晚發布新聞稿表示，依照這次罷免案編造投票所名冊注意事項，工作地投票投票人名冊編造規定，區公所應於7月7日下午5時前，將工作地投票的工作人員名冊送達戶籍地戶政事務所。選委會4日函請領銜人及被罷免人推薦投票所監察員，收文後4日內將名冊送審。
選委會說，因為9日才接到雙方各自推薦的監察員完整名冊，以致來不及列入工作地投票造冊。選務工作人員當天無法在工作地投票，仍可在投票當日返回戶籍地投票所投票，不影響投票權益，選委會「悉依相關規定辦理」。
陳青逸今天對市選委會的回應表達不滿，指台中罷團推薦的監察員，原本無法在工作的投票所投票，質疑選務不公。台中市選委會請各區戶政事務所協助緊急作業，完成監察員工作地投票名冊及投票通知單編印，最後仍可在工作地投票，基市是全台唯一不讓監察員在工作地投票的縣市。
基市選委會今天重申，9日才接到領銜人及被罷免人推薦投（開）票所監察員完整名冊，以致不及列入工作地投票造冊，選務工作人員如無法在工作地投票，仍可於投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響投票權益。
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