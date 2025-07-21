影／徐重仁表態挺大罷免 朱立倫：每個人都有立場都尊重
國民黨主席朱立倫上午出席「反惡罷戰獨裁！全黨總動員暨站出來，不讓民主被偷走CF發表會」， 對於徐重仁表態挺大罷免，朱立倫表示每個人都有立場都尊重。
朱立倫強調很多人質疑民進黨跟資方、財團站在一起來欺負年輕人，包括想沒收還假於民，跟勞方態度完全不同，要年輕人忍耐，外號「賴功德」的賴清德總統要求大家以做功德方式，站在勞方對立面，反觀國民黨的立場很清楚是與人民、勞工、弱勢站在一起。
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