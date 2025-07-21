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大罷免投票最後倒數.. 游淑慧曝一現象：最常被問這句話

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧近日幫忙輔選反罷免，發現最近反罷免，除支持者表態狀況越來越多、越來越熱情外，年輕朋友表態支持的比例似乎也變多。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧近日幫忙輔選反罷免，發現最近反罷免，除支持者表態狀況越來越多、越來越熱情外，年輕朋友表態支持的比例似乎也變多。圖／引用自游淑慧臉書

距726大罷免投票倒數5天，罷免、反罷免積極催票。國民黨北市議員游淑慧近日幫忙輔選反罷免，發現最近反罷免，除支持者表態狀況越來越多、越來越熱情外，年輕朋友表態支持的比例似乎也變多。

游淑慧也提到，她到市場發現很多菜市場的阿姨都還在問「到底要選幾次？」游說，她也想向民進黨說，現在將一切混亂畫上句點的方式，只有7月26日 一張不同意罷免票，才能一次解決這一年來的亂局和紛擾。

「做對與做錯，人民都知道。」游淑慧昨天黃金超級星期天在港湖地區與李彥秀掃市場，游在臉書提到，她與李彥秀反罷免掃市場時，和李彥秀都注意到這個現象，就是「一定是最近做對了很多事、執政黨做錯了什麼事。」

游點出近期兩件事，第一件事就是推動還富於民、普發一萬元。游淑慧說，這對賴清德總統來說，這錢是買菜就花掉了、對行政院長卓榮泰來說是買遙控飛機的錢；但對年輕人來說，這可能是暑假打工半個月的薪水、或是年輕父母給Baby買一個月的奶粉尿布錢。

游再舉保護兒童修法，游說，這對很多年輕父母來說，這更是觸動他們心裡深沉的在乎，僅僅因為2024年大選國會輸了幾席，民進黨就發動了長達一年的紛擾對立，和全面性的大罷免；「這等於是自己癱瘓自己的執政」，游說，對很多民眾來說…實在很荒謬。

罷免

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