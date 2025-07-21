徐重仁挺大罷免 朱立倫：國民黨跟勞工、弱勢站在一起

前全聯福利中心總裁、前國策顧問徐重仁在社群平台發文力挺大罷免，引發正、反面討論。有網友翻出徐重仁過往言論，質疑他曾說「年輕人不能只想錢多事少離家近，要先蹲才能跳」。國民黨主席朱立倫今天表示，尊重每個人的立場，但這幾年國民黨的立場很清楚，一直跟人民、勞工與弱勢站在一起。

朱立倫今出席全黨總動員暨「站出來，不讓民主被偷走」CF發表會。對於徐重仁的表態，朱在會後受訪表示，民進黨現在已被很多年輕人認為，和資方和財團站在一起欺負年輕人，國民黨通過增加5天國定休假，民進黨想沒收，他們覺得年輕人應該忍耐低薪，跟勞方態度完全不同。民進黨現在已被很多年輕人認為和資方站在一起，還想沒收在野黨通過的「4+1」國定假日

朱立倫說，「賴功德」希望用做功德的方式，甚至很多事都用和勞方相反的態度，而國民黨的立場這幾年來很清楚，他們一直跟人民、勞工和弱勢站在一起。

對於前立委林濁水日前指，回顧歷史或「三民主義」，可知「大罷免是孫中山的最愛」。朱立倫質疑，這是誤解、扭曲選舉罷免制度。不要忘了罷免是針對個別、單一立委或公職違法亂紀、作奸犯科而設計的制度，不是作為政黨鬥爭、清除在野黨。

朱立倫重申，「大罷免」就是總罷免，全世界從來沒聽過，前總統陳水扁不會這樣做，賴清德總統就敢做；前總統蔡英文不會這樣想，賴清德就這樣想，所有民進黨前輩過去沒這樣想過、也不敢這樣想，賴清德竟敢這樣做，全世界找不到任何一個民主國家會對在野黨全面罷免，這是民主最大的恥辱和毀滅。

此外，民眾黨前主席柯文哲羈押多時，日前卻收到罷免投票通知單，妻子陳佩琪表示將請律師替柯文哲提出聲請公民投票權，在726投下反罷免票。朱立倫說，有太多朋友對柯文哲被押人取供愈來愈看不下去，到今天為止尚未看到任何具體證據，這樣就押人取供。

對被羈押的國民黨工、志工，他也再次強調，沒有這樣無限上綱、小案大辦、辦藍不辦綠，這是司法之恥，希望這些人趕快出來，社會跟司法能還他們公道。

重啟核三公投即將在8月23日舉行，和碩董事長童子賢今將出任公投正方辯論代表。朱立倫說，對台灣而言，真實的聲音不只童子賢，大家都清楚台灣缺電，難道因為民進黨的意識形態或賴清德的一人意志，說實話的人就是雜質、要被打掉嗎？他相信童子賢站出來後，有太多朋友都會站出來。

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