柯文哲收罷免投票通知單 黃國昌嗆：哪門子黑色幽默？

首波大罷免投票進入最後倒數，民眾黨主席黃國昌今天表示，民進黨政府發動大惡罷，民眾黨前主席柯文哲也收到投票通知單，請問這是哪門子黑色幽默，民眾黨也將委請律師團向法院提出申請，希望台北地方法院秉持中立角色與法治原則，早日做出停止羈押的決定。

民眾黨昨天舉行「民主起義！反罷要贏、台灣要贏」集會活動，柯文哲妻子陳佩琪致詞時表示，在野黨監督執政黨天經地義，而非立場不同就要發動罷免，「我昨天也收到罷免選票，我會投下反對罷免的一票，也會請律師幫先生申請公民投票權，希望大家跟著我們投下反對罷免。」

台北地檢署偵辦京華城案，柯文哲目前仍在羈押禁見，黃國昌上午在臉書發文指出，民進黨此次發動大惡霸，柯文哲被關押在台北看守所，最近也收到投票通知單，「請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」

黃國昌指出，民進黨早在2022年公布「國家人權報告」，清楚表明不讓受監禁者行使投票權，不僅是政府的怠惰，更是嚴重侵害人權的作為，然而對於民進黨政府而言，「人權只是用來裝飾門面的口號，從來不是真正要實踐的價值。」

黃國昌也說，陳佩琪已經表達希望讓柯文哲出來投票，民眾黨也委請律師團立即採取相應法律行動，並且向台北地方法院提出申請，希望台北地院能夠秉持中立角色與法治原則、捍衛基本人權，不要再繼續配合檢方濫權，執意繼續關押柯文哲，早日做出停止羈押的決定。

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