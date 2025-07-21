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大罷免最後衝刺 華府台僑國會山莊舉牌籲投同意票

中央社／ 華盛頓20日專電

立委罷免案投票進入倒數，大華府地區台僑今天齊聚國會前高舉橫幅，喊致敬六四抗議活動的It's My Duty口號等，籲投下同意票。台僑陳桂鈴表示，美國國會也在觀察台灣人民的意向，以及未來以何種角度支持台灣。

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投、開票。十餘位台僑於投票日前最後一個週日於國會山莊前集結，高舉「守護台灣、作伙來罷」、「莫惹台灣」及「望你順遂．台灣」等自製橫幅，表達對大罷免的支持。

受訪的3位台僑都對台灣政局感到相當焦慮，全美台灣同鄉會前任會長陳桂鈴表示，今天站在美國國會殿堂前，想到立院裡有比中指、咆哮，把人民福祉視如敝屣的立法委員，令人懷疑自家國會素質。

她指出，國會效率低落不打緊，部分立委與中國關係密切使民眾無法信任，更令人憂心。尤其國家機密掌握在立委手裡，他們卻認為可以任意妄為，使美國多數台僑焦慮，「不良產品打掉重練，換成我們可以信任的國會議員是非常必要的」。

陳桂鈴相信，不少美國國會議員也隔海觀察台灣要授權給這些立委多少權利，台灣民眾最終選擇讓民主陣營更堅實，還是願意任人宰割、讓親中立委把台灣帶到中國治下，再決定要以何種角度幫忙台灣。

台語教師梁小姐是準備回台投票的台僑之一，她在美國看到自己國家的民眾自發性宣傳罷免，從擺桌宣講、找人連署到站路口宣傳等，都是讓外界了解罷免活動的重要性。

而她下手買機票的驅動力在於看到立委表決時，只考慮黨意，無視民眾需求，甚至通過疑似違反憲法的法律。她也呼籲仍未決定是否於7月26日出門投票的親友，看清楚自家選區立委問政是基於黨意、私利還是民眾的福祉。

手持「我在美國華府支持大罷免、我要打十通電話拉票」看板又舉旗的陳同學，數年前因為對國際政治有興趣而來華府唸書，盼未來能替台灣在國際場域衝聲量。她受訪時表示，今天站出來的原因就是憂心自己可以發揮更大的影響力前，家園已經不在。

陳同學說，她了解罷免訊息、辯論滿天飛的當前，平常不關注相關議題的民眾一定感到煩躁，但了解正反兩邊的論述，以及觀察自家立委的作為，其實只要花一至兩小時，就能釐清在這場重大事件中，應該抱持支持或反對的立場。

罷免

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