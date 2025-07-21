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開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

聯合新聞網／ 綜合報導
前全聯福利中心總裁徐重仁開第一槍，力挺7月26日大罷免行動。聯合報系資料照／記者吳姿瑩攝影
前全聯福利中心總裁徐重仁開第一槍，力挺7月26日大罷免行動。聯合報系資料照／記者吳姿瑩攝影

前全聯福利中心總裁徐重仁在臉書寫千字聲明指出，2024年總統與立委選舉後，台灣政局形成「朝小野大」的特殊格局，立法院由藍白陣營取得過半席次，但半年來在立院表現卻頻頻引發社會質疑。徐重仁認為，在野黨挾人數優勢，不僅頻繁杯葛、阻撓政策，更強推爭議法案，與民意產生落差。他直言，這樣的情況已影響政府正常施政，甚至動搖社會穩定與制度信任。

徐重仁指出，部分在野勢力與中國立場曖昧，對台灣主權與民主制度的認同並不堅定。他擔心這些政治力量藉由「民意代表」身分操作輿論、誤導視聽，甚至意圖改寫現有體制。他強調，這樣的行為不只是立法權的濫用，更是對整體民主體系的挑戰。他提醒，這已非單純政黨對立，而是一場關乎民主核心價值的嚴肅考驗。

針對7月26日即將舉行的立委罷免案，徐重仁呼籲民眾應善用手中選票，透過民主機制表達立場。他認為，罷免制度是憲法賦予人民的重要權利，當民意代表未能落實民眾託付、甚至損害國家利益時，人民有責任透過正當程序進行監督。他也強調，這不是政黨之爭，而是人民對民主制度的再確認，希望所有有投票權的市民都能理性行使公民責任，「用行動守護台灣的主權、民主與自由」。

徐重仁的重磅力挺大罷免，也引起了兩派網友看法。有人支持他說，「令人尊敬」、「謝謝您為台灣說了真話」、「為了愛這片土地，我們要勇敢站出來投票」、「生意人表態絕不容易，謝謝您的勇敢」、「令人敬佩！敢開第一槍，果然值得尊敬」。

但也有人反對這番言論，「企業家還是談經濟比較好」、「你是流通教父並不是政治家，你有影響力，但這不是你專業，所以不要影響別人」、「不去全聯了」、「好啦，你們都是民主你們都是臺灣人，其他聲音都不是」、「討厭藍，但也討厭綠，兩黨執政方式都令人失望」。

還有網友翻出徐重仁過往言論，他曾於2017年4月11日出席新書《拚經濟的人》發表會時，談及台灣低薪問題時表示，「年輕人不能只想錢多事少離家近，要先蹲才能跳」，建議年輕人應該學會吃苦、磨練自己，將機會視為優先而非薪資，引發外界熱議。不少年輕族群認為其言論忽視結構性低薪與勞動環境惡化的現實，引來「長輩說教式」的批評聲浪。

罷免 徐重仁

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