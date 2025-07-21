挺大罷免 前全聯總裁徐重仁：守護台灣民主最後防線

罷免投票倒數，前全聯總裁徐重仁深夜在臉書以「守護台灣民主的最後防線」為題表態力挺大罷免。他認為若由不適任立委把持立法院，傷害的將是全體台灣人民，呼籲大眾用選票說話，用行動守護台灣。

徐重仁透過臉書表示，在2024年立法院選舉後，台灣政壇出現一個極不尋常的現象，總統由民進黨籍的賴清德當選，但立法院卻由藍白兩個在野黨聯手取得過半席次，形成朝小野大的權力結構。這種權力不對等的格局，理論上應是多元民主制度的一環，可以制衡政府、監督施政，讓政策更加完善，然而事實卻非如此單純。

他指出，近半年來看到的是另一種令人憂心的局面，在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推與民意背離的法案。這種不顧程序正義、忽視社會共識的行為，不但癱瘓政府施政，也動搖整體社會的安定。

他進一步說，更令人擔憂的是，在野黨中的一些勢力，與中國保持曖昧甚至親近的立場，對於台灣主權與民主制度的尊重顯得薄弱。他們透過立法院這個民主制度的舞台，包裝自己是「民意代表」，實際上卻不惜操作輿論、誤導視聽，甚至試圖改寫制度本身。這不僅是立法權的濫用，更是對台灣民主根基的挑戰。

他直言，這樣的情況，已不是單一政黨間的意見對立那麼簡單，而是一場關乎體制穩定與價值選擇的重大考驗。「如果我們任由不適任的立委持續把持立院，把整個國家當成政治鬥爭的戰場，那麼受傷最深的，將會是全體台灣人民」。

徐重仁說，值得關注的是，26日即將舉行的立委罷免投票，就是一場台灣人民能夠表達不滿、捍衛制度的機會。罷免是民主制度賦予人民的權利，也是對民意代表最直接的監督與審判。如果一位立法委員無視選民託付，違背民主價值，甚至損害國家利益，那麼透過合法程序將其罷免，正是身為公民應盡的責任。

他強調，當然，不應該鼓吹仇恨，也不應陷入政黨對立的泥淖，而是應該以更高的視野來思考，「我們要的是什麼樣的國家？我們希望生活在一個什麼樣的社會？是尊重多元、保障自由的民主台灣？還是讓一群不尊重制度、傾向威權的勢力主導國家未來的台灣？」

徐重仁表示，歷史告訴我們，民主不會自動永存，自由也不是理所當然。正因為台灣是亞洲極少數真正的民主社會，更需要珍惜這得來不易的制度。當民主遭遇威脅時，沉默就是一種放棄，而行動則是最有力的抵抗。

他說，相信多數台灣人心中都有一把尺，知道什麼是正義、什麼是責任、什麼是為了下一代應該堅持的價值。無論支持哪個政黨、持什麼立場，都應該認真思考，今天的台灣是否正在偏離共同走了幾10年的民主路？「如果答案是肯定的，那麼，就讓我們用選票說話，用行動守護台灣。」

徐重仁強調，7月26日不僅是一場罷免投票，更是一場對民主的再確認，誠懇呼籲每一位有投票權的市民，站出來行使權利與義務。這不是政黨的勝負，而是人民對未來的選擇，一起守護台灣的主權、民主與自由。

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